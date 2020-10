Share on Facebook

Gomet s’est rendu à l’Hôtel de ville pour rencontrer Christophe Hugon, élu dans le 6/8 et nouveau délégué à la transparence et à l’open data municipal auprès de la majorité. Ce chercheur marseillais en physique théorique et néophyte en politique a présenté les missions de sa nouvelle délégation en insistant sur l’accessibilité de la donnée grâce à la création d’une nouvelle plateforme. A Marseille, où « tout est à construire », il a défini quatre cas d’école pour poser les premières pierres de cette politique. Il les présente dans ce dernier volet de notre entretien.

(1) Mise à disposition des informations sur l’état des écoles

Pour ce premier cas d’école qui consiste à mettre en ligne un premier jeu de données, Christophe Hugon annonce un travail en collaboration avec Pierre-Marie Ganozzi, adjoint du plan écoles. Plus d’informations seront dévoilées au cours d’une conférence de presse au mois de novembre.

Christophe Hugon : « Il y a une attente de transparence vis-a-vis des écoles. Pierre-Marie Ganozzi est en charge du bâti c’est à dire de l’état des écoles. On travaille donc depuis quelques semaines sur la mise à disposition de ces informations. L’idée : rendre disponible le suivi de leur état. Il devrait y avoir une conférence de presse courant novembre. »

Sitôt nommé, sitôt entrain de bosser : merci à toi @synthetiser1 pour avoir passé quelques heures à échanger sur nos dossier futurs en commun. Une belle après-midi qui va poser des jalons pour #Marseille .

L’esprit du #PrintempsMarseillais souflle toujours ! https://t.co/awGSQ61Ojd — Pierre-Marie Ganozzi☀️ (@PMGanozzi) September 17, 2020

(2) Accès aux crèches : ouvrir les algorithmes

Lors du dernier conseil municipal, Sophie Guérard, adjointe à la petite enfance, a fait part de son ambition de modifier les critères d’attribution des places en crèches. Lors de sa prise de parole, elle a mentionné le nom de Christophe Hugon qui devrait l’aider à rendre ce nouveau système plus transparent.

Christophe Hugon : « On souhaite, dans un soucis de transparence, que quand on met en place un nouvel algorithme, celui-ci soit rendu public. Tout le monde doit connaitre la méthode et la logique qu’on applique. »