Le mouvement de grève contre la réforme des retraites avait faibli, à Marseille, en février dernier lors des dernières manifestations. Il reprend des couleurs ce mardi 7 mars. Sur le Vieux-Port, à 10h30, des milliers de manifestants se sont massés pour contester une nouvelle fois le texte soutenu par le gouvernement Borne. Selon les syndicats, 245 000 personnes sont descendues dans les rues de Marseille, contre 180 000 décomptées le 7 février. Ils constatent donc une augmentation des manifestants de 30% pour ce sixième acte.

“A Marseille, la retraite c’est 51”, une pancarte du PCF (Crédit : MG)

Du côté de la Préfecture de police des Bouches-du-Rhône, on dénombre huit fois moins de manifestants que les syndicats : 30 000 ; le double du chiffre annoncé lors de la mobilisation du mois dernier (15 000). La manifestation du 7 mars serait toutefois moins importante que la première grosse grève du 31 janvier, qui rassemblait 40 000 personnes à Marseille selon les chiffres de la Préfecture de police.

Le Printemps Marseillais dans la rue

Présent dans le cortège sur la Canebière, Benoît Payan, le maire de Marseille, a rappelé sur twitter son soutien au mouvement. « Cette réforme est inégalitaire et injuste. Aujourd’hui la majorité (marseillaise) est dans la rue pour dire non ». Sophie Camard, la maire des 1er et 7e arrondissement de Marseille, ancienne LFI, l’accompagne. « Et comme prévu… Énorme mobilisation à Marseille », écrit l’élue. Elle accompagne son tweet d’un cliché sur lequel on aperçoit l’élue aux côtés de Didier Jau, le maire des 4e et 5e arrondissements, et de Pierre Benarroche, le maire des 6e et 8e arrondissements.

La jeunesse reste mobilisée contre la réforme des retraites

Les jeunes étaient bien présents ce mardi dans la rue, notamment autour du point de ralliement de la Nupes et de Jean-Luc Mélenchon, l’ancien candidat LFI à l’élection présidentielle de 2022. Le programme de l’homme politique avait en effet séduit les jeunes votants : 31% des 18-24 ans et 34% des 25-34 ans. Ils reprennent en chœur la formule, devenue l’hymne des gilets jaunes en 2018 : « Même si Macron ne veut pas, nous on est là ! ».

De nombreux jeunes se mobilisent.



Ils scandent : « La retraite elle est à nous, on s’est battus pour la gagner, on se battra pour la garder »



📢 En chœur, ils reprennent l’hymne des Gilets jaunes : « On est là ! Même si Macron ne veut pas, nous on est là ! » pic.twitter.com/KN3rTsqA9X — Gomet' (@Gometmedia) March 7, 2023

Une grève reconductible dans les raffineries

Le mouvement de grève continuera mercredi 8 mars, notamment du côté de la SNCF, et de la CGT dans les raffineries. Dans le département, les syndicats du site Esso de Fos-sur-Mer sont entrés dans une grève reconductible depuis hier soir. Ils sont rejoints par les syndicats du site de Total à la Mède (Châteauneuf-les-Martigues) et de la raffinerie de Lavéra à Martigues (80% de grévistes).

Les syndicats CGT assurent que la situation de blocage dans les raffineries sera similaire à celle d’octobre dernier, et qu’elle pourra conduire à une pénurie de carburants dans les stations services dès la fin de semaine.

