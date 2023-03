Alors que les deux motions de censure déposées à l’Assemblée nationale par Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (LIOT) et le Rassemblement National (RN) contre le projet de réforme des retraites ont été rejetées en début de semaine, la gronde sociale s’intensifie en particulier dans les Bouches-du-Rhône. Voici un point sur les perturbations qui frappent le territoire ce 22 mars.

C’est un mauvais feuilleton qui se rejoue en boucle. Ce matin, après une année de répit depuis la dernière grève des éboueurs à Marseille, les poubelles débordent à nouveau dans les rues. Jusqu’alors, les Marseillais se pensaient – miraculeusement – épargnés par le mouvement de grève démarré à Paris la semaine dernière.

C’était sans compter cet appel à la grève lancé par le syndicat Force ouvrière (FO), majoritaire parmi les éboueurs, en réponse à la réforme des retraites qui vient d’être adoptée à l’Assemblée nationale. Dans un message posté sur Facebook lundi 20 mars (voir l’intégralité ci-dessous), le secrétaire général de FO Patrick Rué incite ainsi « tous les agents et salariés des secteurs du nettoiement et de la collecte des ordures ménagères, public comme privé, à se mobiliser par la grève […].»

La Préfecture réquisitionne des stations services pour l’approvisionnement en carburant des véhicules prioritaires

Hier matin, le 21 mars, le ton est aussi monté du côté de Fos-Sur-Mer après la réquisition par la Préfète de police du dépôt de carburant DPF pour approvisionner des stations-services. Cette décision a mis le feu aux poudres pour les syndicats. Ils se sont réunis sur le site du dépôt pétrolier de Fos dans la journée. La tension s’est accrue entre manifestants et forces de l’ordre. Trois CRS ont même été blessés. Ce 22 mars, les syndicats appellent de nouveau au rassemblement sur le site de Fos.

Le Club de la presse condamne l’agression de journalistes à Fos-sur-mer



La situation au dépôt de Fos-sur-mer a provoqué des violences envers des journalistes présents pour couvrir la mobilisation. Dans un communiqué, le Club de la presse Marseille-Provence condamne fermement l’agression d’un photographe et d’un vidéaste sur place. « L’un d’eux a été pris à partie et frappé au visage. Le second a été agressé. Sa caméra arrachée a été détruite », relate le communiqué. Le Club de la Presse déplore ces agissements qui « au-delà d’être des actes abjects, sont une véritable atteinte à la liberté de la presse et au droit fondamental d’informer. »

Dans la foulée de la réquisition, la Préfecture a pu alimenter quelques stations sur le territoire. Voici la liste des stations pour l’heure approvisionnées :

Cela ne signifie pas pour autant un retour à la normale. En effet, les réserves de ces stations sont réquisitionnées pendant 48h afin d’approvisionner quelques secteurs jugés prioritaires, dont voici la liste :

– Véhicules d’intervention des centres hospitaliers (véhicules SMUR)

– Véhicules des établissements de santé publics et privés (ainsi que les véhicules de leurs personnels

et ceux de leurs prestataires de service)

– Véhicules identifiés de livraisons de produits pharmaceutiques et sanguins

– Véhicules des transporteurs d’organes

– Véhicules :

de la police nationale

des services d’incendie et de secours

de la gendarmerie nationale

de l’armée

de l’administration pénitentiaire

des services du déminage

des douanes et du Service d’inspection vétérinaire et phytosanitaire aux frontières (SIVEP)

des agents d’enquête, de contrôle et d’inspection sanitaires, vétérinaires, économiques ou

environnementaux

des polices municipales

des véhicules des services de contrôle des transports terrestres

des associations agréées de sécurité civile

des juridictions de l’ordre judiciaire

de la protection judiciaire de la jeunesse

de la protection judiciaire des majeurs

– Véhicules des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ainsi que les véhicules privés de leurs personnels et ceux de leurs prestataires de service)

– Ambulances et véhicules sanitaires légers

– Véhicules professionnels ou privés des :

professions médicales (médecin, dentiste, sage-femme)

professions paramédicales notamment infirmiers, kinésithérapeutes

professionnels de l’hospitalisation à domicile

pharmaciens

grossistes-répartiteurs du médicament (humain et animal)

laboratoires d’analyses médicales et vétérinaires

vétérinaires

personnels d’organismes agréés de soin, d’aide aux personnes handicapées et âgées à

domicile et les particuliers employés

services de portage de repas à domicile

– Véhicules des :

préfets et sous-préfets

maires

– Véhicules des opérateurs funéraires

– Véhicules d’intervention identifiés des organismes suivants :

EDF dont les véhicules affectés aux sites nucléaires

RTE

opérateurs de transport (GRTgaz et Terega) et de distribution de réseau de gaz naturel, et ceux assurant des interventions d’urgence pour le butane et propane

opérateurs de la chaine pétrolière (dépôts, stations-services, pipelines)

opérateurs de distribution de l’électricité

opérateurs de communications électroniques (dont data centers) y compris leurs prestataires de maintenance des réseauxsociétés d’autoroutes

opérateurs de distribution d’eau potable

sociétés de dépannage d’ascenseurs

– Véhicules de taxi conventionnés CPAM

– Véhicules de chaine logistique de transport et de distribution d’aliments

– Véhicules de transports routiers de marchandises y compris de livraison de plis et de colis

– Véhicules des autres entreprises de transport routier, des entreprises, des opérateurs, et de structures de contrôle de transport ferroviaire, aérien, maritime, fluvial et des opérateurs des plateformes portuaires et aéroportuaires (ainsi que les véhicules de leurs personnels)

– Véhicules assurant des services de transport collectif de voyageurs (ainsi que les véhicules privés de leurs personnels)

– Véhicules de transport de fonds

– Véhicules des services indispensables des administrations de l’Etat

– Véhicules des services indispensables des collectivités territoriales notamment collecte d’ordures ménagères et des déchets dangereux

– Véhicules des entreprises de ramassage de lait, élevage « hors sol », aliments pour bestiaux, agriculteurs, sucriers et amidonniers

– Véhicules des entreprises de désinfection animale, d’équarrissage et les abattoirs

– Véhicules des organismes dans les domaines de :

la protection de l’enfance

l’accueil de jeunes enfants (crèches, gardes à domicile, maisons d’assistance maternelle)

l’aide alimentaire et les maraudes (centre de distribution)

l’hébergement et le logement adapté

Pour pallier les problématiques de carburant qui perdurent, la Métropole Aix-Marseille Provence, via sa régie des transports métropolitains (RTM) a mis en place

Le trafic portuaire et routier bloqué

Sur l’autoroute, pour ceux qui avaient de l’essence, la circulation était fortement perturbée sur l’A55 ce matin. En tout début d’après-midi, la Préfecture de police a annoncé la réouverture de l’axe de circulation.

✅A55 rouverte à la circulation à l'entrée de #Marseille. https://t.co/oAos3wKtdX — Préfète de police des Bouches-du-Rhône (@prefpolice13) March 22, 2023

Côté trafic maritime, la CGT a appelé à une opération « port mort. » La circulation des navires est donc complètement à l’arrêt et les navires au large ne peuvent pas accoster, confirme le président de l’Union maritime et fluviale Alain Mistre, contacté par Gomet’. L’opération devrait durer au moins jusqu’à ce soir.

Les étudiants mobilisés dans les facultés contre la réforme des retraites

Dans cette mobilisation, les étudiants ne sont pas en reste. A Aix-en-Provence, les faculté de lettres et de droit est actuellement bloquée par des étudiants en signe de protestation contre la réquisition à Fos et la réforme des retraites de façon générale.

Les mobilisations devraient connaître un nouveau regain demain, jeudi 23 mars, alors que l’intersyndicale appelle à une nouvelle journée de grève nationale.

