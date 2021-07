Un pas de plus vers « l’interdisciplinarité », décidément le mot-clé d’Aix-Marseille Université ces derniers mois. Afin de faire d’AMU « le pilote de l’interdisciplinarité d’ici 2024 », son président Eric Berton a officiellement lancé la mission interdisciplinarité en partenariat avec le CNRS et l’IRD, vendredi 25 juin, depuis le Mucem. « L’interdisciplinarité permet de permet de franchir des verrous quand les disciplines arrivent au maximum de leur capacité, c’est ce qui permet de faire des avancées », affirme Eric Berton pour justifier cet accent mis sur l’interdisciplinarité.

Pour mener cette mission à bien, deux partenaires rejoignent Aix-Marseille Université : l’Institut de Recherche et développement et le Centre National de Recherche Scientifiques (CNRS). Ce dernier a ouvert la voie au lancement de cette mission commune consacrée à l’interdisciplinarité avec une mission déjà existante et propre au CNRS : la mission pour les initiatives transverses et interdisciplinaires (MITI), qui permet déjà de financer et d’accompagner des programme de recherche à la croisée entre diverses disciplines.

La collaboration entre le CNRS et AMU n’est pas nouvelle : depuis sa création en 1939, le CNRS et l’université se croisent au sein des Unités mixtes de recherche (UMR). Avec cette nouvelle mission conjointe, Aix-Marseille Université et ses partenaires entendent donc donner encore plus d’ampleur à la notion d’interdisciplinarité : « Aujourd’hui, la recherche n’est plus coupée de la société, car la société attend de la science des éléments de réponses : sur la biodiversité, sur les changements climatiques … Or, la science n’est pertinente que lorsqu’elle fait appel à plusieurs domaines », explique Antoine Petit, président du CNRS, interrogé par Gomet’. Il précise : « l’interdisciplinarité nécessite à l’origine une bonne disciplinarité : elle ne peut être pratiquée que si les gens sont très bons dans leur discipline ». Un point sur lequel le rejoint Valérie Verdier, présidente de l’IRD : « il y a tout un pan sur lequel nous devons travailler avec AMU et IRD pour évaluer l’interdisciplinarité », souligne-t-elle.