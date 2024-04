Depuis la sortie du livre Les Fossoyeurs de Victor Castanet, le scandale s’est abattu sur le groupe d’Ehpad Orpea. Les mauvaises pratiques et les graves manquements révélés par le journaliste ont provoqué un tsunami pour Orpea, les autorités déclenchant plusieurs enquêtes concernant le groupe.

Pour acter un changement de cap, Orpea a décidé de changer de nom pour devenir Emeis.

Changement de nom et changement d’actionnaire

Dans la tourmente, Orpea a réalisé une augmentation de capital qui a totalement dilué les actionnaires historiques. Désormais, un groupement mené par la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et composé de CNP Assurances, de la Maif et de la MACSF possède 50,2% du capital du groupe de maisons de retraites. La CDC a déclaré dans un communiqué vouloir assurer « rôle d’actionnaire durable, responsable, résolu à développer le groupe Orpea dans l’ensemble de ses métiers ». Cette recapitalisation d’Orpea, outre l’aspect éthique, a permis au groupe de faire face à une dette de 9 milliards d’euros.

Le directeur général d’Orpea, nommé après le scandale, Laurent Guillot a déclaré par voie de communiqué que ce changement d’actionnaire majoritaire allait ensuite donner lieu à un changement de nom, pour « marquer une nouvelle étape de la refondation du groupe ». Orpea devient ainsi Emeis, et s’est aussi doté d’un nouveau slogan pour confirmer cette nouvelle identité : « Ensemble, soyons force de vie des plus fragiles ». Le nouveau groupe a même prévu de se doter d’un statut d’entreprise à mission d’ici un an.

L’agence Jesus et Gabriel derrière ce changement de nom

C’est l’agence Jesus et Gabriel (agence parisienne créée par Gabriel Gaultier) qui s’est occupée du changement de nom et d’identité visuelle. Le bleu marine est remplacé par le orange, et le nom Emeis a été choisi parce qu’il signifie «Nous» en grec ancien. Le changement de nom a été officiellement acté il y a un an, et l’identité visuelle s’est progressivement déployée dans tout le groupe depuis. Gabriel Gaultier a même expliqué que le nouveau nom avait vocation à mettre en avant les 76.000 salariés du groupe.

Quel changement pour les Ehpad Orpea des Bouches-du-Rhône ?

Le changement de nom est déjà effectif sur Internet comme en atteste notre recherche “ehpad orpea” sur Google Maps. Les fiches Google My Business des établissements ont déjà été mises à jour comme l’indique notre capture d’écran.

Sur Google, les Ehpad Emeis ont déjà acté le changement de nom – Crédits photo : Gomet’

Pour ses patients, Orpea a engagé des changements en interne afin que les scandales dénoncés ne se reproduisent plus. En matière de dialogue social, un accord a été conclu avec les syndicats, il s’agit du premier depuis 15 ans.

Liste des établissements Emeis des Bouches-du-Rhône

Pour rappel, voici la liste des établissements Emeis du département :