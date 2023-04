Share on Facebook

Share on Twitter

En avril 2021, le groupe NGE (Nouvelles générations d’entrepreneurs), dont le siège social est installé à Saint-Etienne-du-Grès, près de Saint-Rémy de Provence, annonçait son ambition d’atteindre les 3,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires d’ici 2025. Fort d’une année 2022 qu’elle juge « excellente », la société présidée par Antoine Metzger, avec Jean Bernadet en tant que directeur général, est en avance sur sa trajectoire de croissance.

Pour ses vingt ans, l’entreprise spécialiste du BTP affiche une rentabilité accrue (93,8 million d’euros de ROA) et une activité plus importante que prévue. Sur l’exercice 2022, NGE a réalisé un chiffre d’affaires de 3,1 milliards d’euros – une première dans son histoire – et revendique un taux de croissance annuel moyen de 11% depuis 2018. Le carnet de commande de NGE était de 5,3 milliards d’euros au 1er janvier 2023.

Répartition du chiffre d’affaires de NGE en 2022 (crédit : NGE)

Le groupe compte désormais quelque 16 500 collaborateurs, dont 9000 sont actionnaires – les salariés de NGE détiennent 21% du capital de l’entreprise. Là aussi, en termes d’effectifs, le taux de croissance annuel moyen frôle les 11%. La multinationale – notamment présente au Maroc, en Egypte, au Cameroun ou en Uruguay – s’est fixée comme objectif d’atteindre le pallier symbolique des 20 000 collaborateurs, toujours à horizon 2025.

« Cette croissance, nous la devons d’abord aux femmes et aux hommes (…) qui ont toujours été au cœur de notre projet d’entreprise. Il est important que cette croissance soit respectueuse de la santé et de la sécurité de nos collaborateurs, en veillant à leur bien-être, leur envie de s’épanouir, leur équilibre… et vertueuse pour toutes nos parties prenantes en prenant pleinement en compte notre RSE », souligne Antoine Metzger.

(crédit : NGE)

Liens utiles :



> Le site de NGE

> NGE recrute 50 postes en CDI uniquement sur la base de la motivation

> [BTP] 3,5 milliards et 20 000 salariés en 2025 : la croissance exponentielle de NGE

> [BTP] NGE résiste à la crise avec un carnet de commandes de 4 milliards d’euros