La fermeture hebdomadaire de la route des Crêtes, lieu de forte fréquentation de voitures et motos, interviendra dimanche à partir du 28 avril, jusqu’au 29 septembre, excepté le dimanche 12 mai (jour du passage de la flamme olympique à Cassis). Seuls les piétons et cyclistes pourront accéder (de minuit à minuit) à la route de 14 kilomètres et « goûter à la sérénité de ce lieu », annonce Danielle Milon (Les Républicains), maire de Cassis, 1ère vice-présidente du Département et vice-présidente de la Métropole Aix-Marseille Provence.

« Pourquoi le dimanche ? Parce-que c’est le moment où il y’a le plus de bruit, de pollution sonore, le plus de mouvement à cet endroit précis. Il y a tellement de circulation dans la montée Pierre Imbert et Canaille que cela représente à peu près un mort par an, voire deux », justifie Danielle Milon. Elle annonce néanmoins la prochaine installation d’un radar vitesse sur la portion Pierre Imbert (D559). En moyenne, la route des Crêtes est fréquentée par 1200 véhicules par jour souligne celle qui est également présidente de Provence Tourisme.

Danielle Milon : « Limiter les nuisances et entrer en communion avec la nature »

L’objectif est donc bien d’apaiser le site mais aussi, et surtout, d’offrir une balade extraordinaire aux Provençaux. « Le public va redécouvrir et entrer en communion avec le paysage », s’exprime l’élue à l’initiative des « Crêtes en pleine nature » soutenue par le Département des Bouches-du-Rhône.

Un système de navettes, qui partiront des Gorguettes pour arriver jusqu’au pied de la barrière de fermeture à la circulation, sera mis en place. Au total, huit navettes (trois le matin, deux le midi et trois le soir) devraient permettre de rallier le haut de la côte. Chacune d’entre elles peut accueillir environ 30 passagers. Le prix du ticket s’élèvera à 85 centimes. Une trentaine de vélos électriques Lime seront également disponibles dès le mois de mai à l’entrée de la route barrée. Un dispositif similaire est annoncé du côté de La Ciotat.

« C’est un bel élan pour dire que les routes, ça n’est pas que du béton », observe Marie-Pierre Callet, vice-présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, déléguée aux routes et qui prépare actuellement le nouveau schéma départemental routier qui sera dévoilé en 2025. Il doit notamment permettre aux cyclistes de se déplacer avec davantage de sécurité sur les chaussées bucco-rhodaniennes.

Route des Crêtes : « Un paysage béni des dieux » (Alexandre Doriol)

« Il y a une volonté de la majorité des gens de découvrir un site dans les meilleures conditions », lance Didier Réault, président du Parc national des Calanques et vice-président du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, sensible à la notion d’« expérience visiteur », prenant l’exemple de la calanque de Sugiton à Marseille où 2500 personnes sur-peuplaient un espace initialement prévu pour en accueillir 200. Un lieu qui, grâce à un système de réservation initié par le parc national voit « la nature se régénérer ».

[Verbatim] Gaëlle Berthaud (Parc des Calanques) : « Réserver, c’est préserver »

Réduire la présence de véhicules permet aussi de réduire le risque d’incendies dans la zone observe Didier Réault, attaché à au principe de mérite et de l’effort. Il espère éloigner « celui qui ne vient pas profiter du site ni du paysage mais vient faire du rodéo, des courses de vitesse ».

« C’est une action concrète et surtout une volonté partagée. Nous sommes quand même dans un coin assez exceptionnel, béni des dieux », souligne Alexandre Doriol, le maire de La Ciotat, à propos de cette « route mythique où le cinéma a fait sa gloire et son temps ».

Une première expérience réussie en octobre 2023

Une première expérience, « la route des crêtes est libre » avait déjà eu lieu le dimanche 8 octobre dernier à l’initiative du parc national des Calanques lors d’une demie-journée. « Pour permettre à la nature de reprendre ses droits sur le Cap Canaille », selon Danielle Milon. « Un succès », qu’elle entend aujourd’hui prolonger.

« Les Crêtes en pleine nature » rappelle l’événement similaire à Marseille, « La voie est libre », qui consiste à piétonniser la Corniche un dimanche par mois. L’opération s’inscrit dans une démarche plus large visant à encourager les modes de déplacement doux et à sensibiliser le public à la préservation de l’environnement. À l’automne, un bilan sera dressé avec toutes les parties concernées afin de décider du renouvellement de l’opération pour l’an prochain.

Début 2021, Gomet’ Media avait lancé une pétition sur change.org (toujours ouverte) afin de demander l’organisation d’un dimanche sans voiture sur tout le littoral métropolitain, de La Ciotat à Port St-Louis-du-Rhône. Une nouvelle portion vient d’ouvrir !

