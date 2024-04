Le député Renaissance, Jean-Marc Zulesi, député de la 8e circonscription des Bouches-du-Rhône, qui occupe également le poste de président de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire à l’Assemblée nationale, a adressé une question au gouvernement, publié le 15 avril dernier au Journal officiel.

Jean-Marc Zulesi demande qu’une mission de service public soit mandatée pour accélérer le processus de décarbonation de la zone industrielle de Fos-sur-Mer. Cette mission aurait pour objectif, de définir une structure et une organisation responsables de l’aménagement de l’Étang de Berre. Les domaines d’intervention de la mission incluraient le projet de dérivation d’une partie de l’eau du canal EDF à Saint-Chamas, le développement industriel et la décarbonation de l’industrie. « La réhabilitation de l’étang de Berre et le développement d’une industrie décarbonée au sein de la zone industrielle de Fos-sur-Mer représentent un enjeu majeur pour l’avenir de notre territoire. Nous devons nous donner les moyens de nos ambitions pour répondre aux exigences environnementales et socio-économiques qui persistent dans cette zone » précise Jean-Marc Zulesi.

Un préfet en mission et une OIN envisagée

Le député propose qu’un préfet en mission de service public soit nommé en tant que préfigurateur pour une période maximale de six mois. Il envisage aussi la création d’une opération d’intérêt national (OIN) où le préfigurateur pourrait éventuellement accéder à la direction d’un établissement public associé à l’OIN.

En début d’année, Martine Vassal, la présidente de la Métropole et du Département avait appelé à la mobilisation de l’Etat pour développer Fos en grand à l(‘instar de l’initiative Marseille en grand déclarant vouloir « emporter » avec elle « l’Etat de manière très forte de manière à pouvoir développer ce poumon économique et industriel qui va rebooster notre territoire dans sa globalité (…). Nous attendons une implication de l’Etat à la hauteur » déclarait l’élue le 8 janvier dernier. Quant au sous-préfet d’Istres, en charge du Lab territorial (instance de dialogue entre l’Etat, les industriels et les citoyens) il déclarait en décembre dernier : « il faut vraiment donner de la cohérence d’ensemble » en parallèle du Lab qui lui vise à apporter « des bonnes idées et du grain à moudre » dans une réflexion collective.

Le sous-préfet d’Istres Régis Passerieux (à gauche) avec le maire de Fos-sur-Mer René Raimondi vendredi 2 décembre 2022 à la Feuillane (Crédit Gomet’/JFE).

Le préfet Christophe Mirmand avait évoqué en janvier également une possible relance d’une OIN. « Oui, il y a sans doute intérêt à mettre en place une démarche de planification, une concertation. On peut notamment s’interroger sur l’Opération d’intérêt national de 1986 qui n’a jamais été traduite dans les faits. » Mais pour l’heure rien de neuf, le dossier étant traité à travers dans le cadre du comité stratégique qu’il a mis en place en décembre 2023.

Le président de la République, Emmanuel Macron, lui-même, s’était impliqué dans le dossier, déclarant le 28 juin 2023: « On se donne rendez-vous en fin d’année ou début 2024 : tout cela c’est un plan de charge… Je prends l’idée que dans ce deuxième espace que l’on a défini, Marseille Fos au sens large, il faut lever des contraintes pour aller beaucoup plus vite pour clarifier soit des désenclavements, soit des connections, soit des développements » avait lancé Emmanuel Macron depuis la gare maritime de la Joliette devant un parterre de grands élus, de maires, d’acteurs institutionnels et économiques.

