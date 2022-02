Share on Facebook

Le président de la République ne viendra pas à Marseille la semaine prochaine, selon les informations de La Provence. Depuis quelques mois, une éventuelle venue du président entre le 7 et le 8 février avait été évoquée. En effet, il avait promis de revenir en février pour un nouveau point d’étape sur son plan Marseille en grand. Cela aurait été son troisième déplacement à Marseille depuis l’annonce de son plan Marseille en grand en septembre dernier, après un second déplacement en octobre dernier (voir notre article). Contacté par Gomet’, le service presse de l’Elysée nuance : « Il n’a jamais été question d’une venue les 7 et 8 février. Nous n’avions pas donné de date. Il est encore trop tôt pour dire si le président de la République pourra venir ce mois-ci, mais cela ne l’empêche pas de suivre le dossier marseillais avec attention ».

Par ailleurs, l’agenda présidentiel de la semaine prochaine est déjà occupé par « une actualité internationale chargée », précise-t-on aussi du côté de l’Elysée. Toujours selon La Provence, le chef de l’Etat pourrait intervenir lors du sommet européen des régions et des villes qui aura lieu les 4 et 5 mars dans la cité phocéenne. Une information qui n’est pas confirmée par l’Elysée.

Emmanuel Macron participera au Forum des mondes méditerranéens à distance

Ce n’est pas tout : le président de la République aurait également pu faire une apparition au Parc Chanot à l’occasion du Forum des mondes méditerranéens, événement consacré aux peuples de Méditerranée, qu’il avait pourtant lui-même pris l’initiative d’organiser. L’ambassadeur de France en Méditerranée Karim Amellal expliquait à Gomet’ que l’événement n’avait pas vocation à être politique mais était à destination de la société civile (voir notre article à ce sujet). L’Elysée confirme néanmoins la participation d’Emmanuel Macron à ce forum, mais en distanciel.

Document source : le discours d’Emmanuel Macron sur Marseille en grand

