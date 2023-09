Share on Facebook

La place du général Ferrié (10e) est en plein chantier. Les grues, la tôle et les préfabriqués laisseront place au programme immobilier de bureaux de Cogedim en septembre 2024. « C’est plus qu’une première pierre, c’est l'acte fondateur d’un quartier en devenir », affirme l’architecte Stéphan Bernard, président de Carta - Reichen et Robert Associés, lors de…