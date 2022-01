C’est le rendez-vous du tourisme industriel et scientifique en Provence : les Indus’3Days reviennent cette année du 31 janvier au 13 février. Car « tout est une question de savoir-faire », l’événement vise à promouvoir les techniques, procédés et technologies du territoire et offrir la possibilité aux publics de tous les âges d’entrer dans les coulisses des entreprises, de l’artisan à l’industriel. Créées en 2016, les Indus’3Days permettent de s’immerger dans l’histoire industrielle du Pays d’Aix jusqu’aux portes de la Métropole Aix Marseille Provence avec des visites guidées.

Cette année, ce sont 50 entreprises qui participent : de la cosmétique à la culture, du sport à l’industrie, des métiers d’art au sport, en passant par l’environnement et la recherche et développement, etc. Outre les fidèles du rendez-vous, tels qu’Airbus Helicopters à Marignane, le Port de Marseille-Fos, le centre de tri de Malespine, la Tuilerie Bossy à Gardanne, la zone industrielle du Rousset, la fabrique du Roy René à Aix-en-Provence, on compte cette année de nouveaux acteurs.

Parmi les nouveaux sur la liste, il vous sera possible de visiter les locaux de production de la marque Mady, spécialisée dans les cosmétiques naturels et non-genrés, la Pépinière Terre d’avenir à Fuveau, qui propose des ateliers ludiques pour sensibiliser les plus jeunes et les moins jeunes au développement durable, le Château des Trois Sautets avec son domaine viticole en AOC Palette et son élevage de chèvres du Rove ou encore le Moulin à vent de Pallières aux Pennes-Mirabeau, remis sur selle en 2020 et qui produit désormais une farine bio pour la boulangerie de la ville.

Informations pratiques

Tarif unique : 6€

Tarif réduit : 5€

Moins de 6 ans : gratuit



Réservations à l’office de tourisme d’Aix-en-Provence / Office de tourisme de Gardanne



> Le programme complet des visites

> Le site Indus’3Days

