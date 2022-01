Pour cette nouvelle émission, Planète Locale, programme diffusé sur BFM Marseille Provence avec Gomet’ en partenaire, donne la parole à Isabelle Gerente. La présidente et fondatrice de la société marseillaise Green City Organisation nous présente le dispositif D-Rain ; l’association d’une collerette connectée et d’un filet intelligent pour capter les déchets. Un premier modèle a été installé à la mi-décembre sur un des exutoires du Vieux-Port. La Métropole Aix-Marseille Provence se montre intéressée par le projet, et pourrait bien investir dans les prochaines années afin de protéger les autres embouchures du littoral marseillais. L’entretien est animé par Sophie Hébrard (BFM Marseille) et Rémi Liogier, journaliste à Gomet’.

Provence Studios fabrique son propre miel issu de huit ruches conçues à partir de bois recyclé

Dans la rubrique “actualité de la semaine”, on parle de la modernisation, et de l’extension du réseau de chauffage urbain de Salon-de-Provence. Une nouvelle chaufferie dans le sud de la ville va permettre de produire une énergie vertueuse (biomasse, solaire, agrofuel). La société SEV, filiale du Groupe Coriance, accompagne la Métropole AMP. Elle dispose d’une enveloppe de 25 millions d’euros pour effectuer les travaux qui débuteront avant cet été. En fin d’émission, Rémi Liogier présente l’objet de la semaine. Il s’agit du miel bio de Provence Studios, le studio de cinéma de Martigues. Ce produit illustre le virage écologique qu’a engagé le site ces dernières années. D’autres projets sont à venir pour réduire l’empreinte carbone des tournages.

Liens utiles :



> Les dernières émissions Planète Locale

> Consultez le Guide l’élu éco-responsable réalisé par Gomet’

> Le supplément thématique Biodiversité de Gomet’