Share on Facebook

Share on Twitter

Ce contenu est réservé à nos abonnés ! Abonnez-vous à partir de 24,99€/mois Accédez aux contenus de Gomet’ en illimité Participez à tous les débats de notre territoire Profitez d’avantages et de services exclusifs S’abonner à Gomet’ Premium Déjà abonné ? Connectez-vous.

Éric Haddad, le CEO et fondateur de HEM Crédit HEM Le groupe marseillais Hem et sa marque phare Konrow viennent de recevoir un financement conséquent du Fonds Sud Horizon de Smalt Capital. Éric Haddad, le CEO et fondateur, est au commencement, un commerçant qui à l'orée des années 2000 opère dans la vente de smartphones…