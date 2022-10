Pour cette nouvelle émission, Planète Locale, programme diffusé sur BFM Marseille Provence, avec Gomet’ en partenaire, donne la parole à Gilles Odone. Le délégué local du réseau de transport d’électricité (RTE Méditerranée) fait le point sur la situation énergétique en région Sud, et particulièrement dans les Bouches-du-Rhône. Bien que les mois à venir s’annoncent compliqués sur le plan énergétique, Gille Odone se veut rassurant. Selon lui, en Provence-Alpes-Côte d’Azur, « le black-out est exclu pour cet hiver ». L’occasion d’évoquer également l’application mobile et le site web EcoWatt, la « météo de l’électricité », et de partager les « éco-gestes » – ceux qui permettent aux particuliers et aux entreprises de réduire la facture énergétique. L’entretien est animé par Stéphane Maggiolini (BFM Marseille) et Rémi Liogier, journaliste à Gomet’.

L’application Extinction Nocturne lancé à Marseille (crédit : les Amis de la terre)

Dans la rubrique “actualité de la semaine”, on parle du vélo-reportage réalisé par Jérôme Zindy. Depuis un mois, il parcourt les parcs naturels de la région Sud, avec l’objectif de présenter leurs initiatives pour lutter contre les effets du changement climatique. La vidéo complète sera diffusée dans les jours à venir. En fin d’émission, Rémi Liogier présente l’objet de la semaine. Il s’agit cette semaine de l’application Extinction nocturne lancée à Marseille par les Amis de la Terre. Elle vise à cartographier les établissements qui ne respectent pas la réglementation en vigueur en matière de pollution lumineuse (vitrine, écran etc.). Cet outil doit, à terme, permettre de calculer les économies d’énergie possibles.

