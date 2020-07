Share on Facebook

Qui n’a jamais rêvé de randonner avec un sac à dos ultra-léger ? C’est maintenant possible avec le sac à dos totalement innovant Gravipack. La rédaction vous raconte la petite histoire qui marquera la grande.

C’est l’entrepreneur Mohammed Errafi qui l’invente en 2013. L’idée germe dans sa tête alors qu’il fait « trois allers-retours Montpellier/Paris par semaine, en train, avec plus de 40kg de vêtements à porter sur le dos ». Il développe alors des maux de têtes et des douleurs aux cervicales qui lui deviennent insupportables. Comme beaucoup d’innovations, l’idée émane de sa propre expérience trop contraignante, qu’il a voulu rendre plus agréable aux autres, avec pour leitmotiv ambitieux de révolutionner le sac à dos de demain.

Le sac Gravipack (Crédit : Gravibag)

Sa technologie se matérialise par l’introduction d’inserts métalliques profilés dans les bretelles du sac. Ferronnier d’art de métier, Mohammed Errafi a su utiliser sa méta-compétence pour transférer la charge des épaules sur le centre de gravité du corps humain, afin qu’aucun poids ne soit ressenti.

Une innovation médicale et sociale récompensée

Après de lourds investissements en R & D et de multiples prototypes, Mohammed Errafi met au point son sac à dos 2.0. Il nous raconte : « il m’aura fallu trois ans pour comprendre et mettre au point cette innovation. J’ai créé des prototypes avec mes fonds personnels, j’ai fait tester ces prototypes par ma famille, mes amis, par des écoliers, par des passants. J’ai reçu des commentaires constructifs, ce qui fût extrêmement encourageant ».

« Un dispositif de prévention sanitaire contre le mal de dos »

Il dépose son brevet à l’INPI en 2016. Puis, tout s’enchaîne…

En 2017, l’Armée de Terre française teste ces sacs pendant six mois en conditions réelles et le Ministère de la Défense lui décerne le prix de l’innovation en 2018. Cette même année, il remporte la médaille d’argent du concours Lépine.

L’innovation du sac à dos est saluée par de nombreux professionnels qui nécessitent son utilisation au quotidien. Outre cette reconnaissance, c’est le milieu médical qui prend parti et considère Gravipack « comme un dispositif de prévention sanitaire contre le mal de dos ». L’étude de la Plateforme d’Analyse Physiologique du Mouvement du LBMC de la faculté de Médecine Lyon-Sud en 2019, comparant l’ergonomie d’un sac à dos innovant versus celle d’un sac à dos standard, confirme les vertus de Gravipack..

Mohammed Errafi est aussi un entrepreneur engagé socialement. Il veut recruter des personnes en situation de handicap sensoriel, cognitif et moteur. Il s’indigne qu’on ne laisse pas assez de chances à ces travailleurs tout aussi compétents que les autres. L’entrepreneur veut également développer son marché en collaborant avec des ESAT qui sont des établissements embauchant des personnes en situations de handicap. Son combat lui est tout personnel puisque son fils est né malvoyant. Il a ainsi dû repenser sa vie et ses choix pour élever son fils dans de bonnes conditions.

Il prône aussi le « made in France » en utilisant des matériaux français de seconde main comme les voiles de bateaux ou les toiles de Montgolfière afin de réduire son empreinte carbone au maximum. Ses engagements rendent la marque Gravipack encore plus humaine et utile en incarnant ces valeurs profondes qui parlent à tout le monde, surtout en cette période de crise sanitaire.

Une rentrée des classes plus légère

Gravipack a su profiter de cette crise pour s’adapter et développer un sac à dos scolaire. Défiant la gravité, ce sac à dos soulagera les épaules et le dos des enfants grâce au même dispositif. Pour plus de légèreté à la rentrée…

Retrouvez la campagne de financement participatif sur la plateforme KissKissBankBank (KKBB) pour produire une gamme de sacs à dos scolaires munis d’inserts Gravipack jusqu’en août 2020 ! Avec ce sac à dos, Monsieur Errafi s’engage à reverser 3€ à une association d’handisport.