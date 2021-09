Aix Marseille Université (AMU) connaît une forte augmentation des demandes de formation en apprentissage, une formule plébiscitée aussi bien par l’employeur que par l’étudiant. Eric Valerio, le vice-président délégué à la formation continue et à l’alternance à AMU fait le point sur un phénomène qui est aussi générationnel.

Quelles sont les évolutions à Aix Marseille Université concernant l’apprentissage ?

Eric Valerio : La loi “pour la liberté de choisir son avenir professionnel” de 2018 signe la fin du pouvoir de régulation des régions en matière d’apprentissage, une compétence historique récupérée par l’Etat avec une réforme de son financement. Ainsi AMU a doublé son offre de formations depuis 2018. En septembre 2020,100 formations étaient proposées en apprentissage contre 52 avant la réforme, ce qui nous conduit à une évolution significative du nombre d’apprentis passant de 1500 à 2700. Aujourd’hui AMU propose quasiment tous ses diplômes de DUT, BUT et Licence Professionnelle en apprentissage. Dès septembre 2021 28 formations supplémentaires seront proposées. Notre prochain chantier est de compléter notre offre de formation en alternance par de nombreux master pour répondre aux besoins du monde socio-économique.

Comment se déroule le processus de choix et de validation des formations ouvertes à l’apprentissage ?

E. V : Nos 17 composantes, après analyses et études prospectives en lien avec le tissu socio-économique et universitaire, proposent des ouvertures de diplômes en apprentissage. Ces demandes sont soumises pour validation à un organe interne AMU, la COPOA. Ces formations sont proposées au Conseil de Perfectionnement du CFA qui donne un avis pour validation par CA du CFA.

Comment s’explique une telle accélération ?

E.V : Dans un contexte de reprise économique et d’activité post-confinement les employeurs sont encore frileux pour recruter de façon massive car ils peinent à se projeter ou subissent encore un manque d’activité lié aux confinements successifs. L’apprentissage devient une réponse idéale tant pour l’employeur que pour l’étudiant.

Le placement des étudiants dans les entreprises est-il facile ?

E. V : Je reste persuadé que ce mode de formation est pour l’étudiant comme pour l’entreprise une opportunité. Les étudiants préparent un diplôme, une certification ou encore une qualifi

E. V : Je reste persuadé que ce mode de formation est pour l’étudiant comme pour l’entreprise une opportunité. Les étudiants préparent un diplôme, une certification ou encore une qualification tout en travaillant au sein d’une entreprise et ainsi s’assurant d’une rémunération durant leurs études. Ils sont encadrés et suivis par un tuteur entreprise et un tuteur académique pour l’obtention de leur diplôme et viser une embauche à l’issue.

La formation en alternance permet aux employeurs d’intégrer un collaborateur motivé, volontaire, passionné, à la recherche d’expérience terrain et de compétences dans un cadre donné. Le coût de la formation est pris en charge par un tiers. Grâce au plan de relance, les aides à l’embauche d’apprentis peuvent aller jusqu’à 8000 euros. Les entreprises peuvent y voir un triptyque idéal : un collaborateur, une formation adaptée, un recrutement à venir sécurisé.

Quels sont les moyens d’accompagnement mis à disposition des étudiants dans leurs

recherches de stages et d’alternance ?

E. V. : Nous accompagnons collectivement et individuellement les étudiants. Nous laissons la possibilité aux étudiants d’être acteurs dans leurs recherches en les mettant en relation avec les entreprises. Nous leur proposons des ateliers de techniques de recherche d’emploi, de rédaction de CV et lettre de motivation, et aussi des simulations d’entretiens d’embauches. L’objectif est de professionnaliser l’ensemble des étudiants s’orientant vers l’apprentissage en leur proposant un panel d’ateliers méthodologiques et un accompagnement sécurisant leur parcours. Pour les aider à décrocher un contrat nous mettons à leur disposition des offres d’alternance. Les formations qui recrutent après le bac, comme les BUT (TC,GEA, GEII, Chimie, GMP, ou GGCD) qui ouvrent en septembre 2021 sont visibles sur Parcoursup.

