A la suite de la mise à pied du directeur de la publication Aurélien Viers vendredi 22 mars (voir notre précédent article), l’intersyndicale de La Provence annonce le vote de la grève « illimitée » ainsi que l’adoption d’une motion de défiance à 79% des voix à l’encontre de la direction du quotidien régional et celle de Whynot Médias, filiale média de CMA-CGM. La mise à pied d’Aurélien Viers a été décidée par la direction en raison d’une “Une” « induisant en erreur » (voir ci-dessous), selon les termes du directeur général de La Provence Gabriel d’Harcourt, au lendemain de la visite à Marseille d’Emmanuel Macron.

« Comment les journalistes de la rédaction, désavoués dans ce mot “d’excuse”, qu’ils soient au siège ou en région, pourront-ils exercer leur mission d’informer leurs lecteurs avec sérénité, indépendance et sans auto-censure ? » alerte la motion. Dans le texte, la rédaction pointe aussi du doigt le flou entretenu par la direction dans cette affaire : « Qui sont ces lecteurs offusqués par cette Une ? “Un certain nombre”, nous a répondu Jean-Christophe Tortora (directeur gébéral de Whynot Media, ndlr) sans pour autant nous montrer les messages et se bornant à évoquer une association de locataires. […] De son côté, la rédaction n’a eu strictement aucun retour : ni sur le formulaire en ligne, ni par téléphone, ni sur les réseaux, hormis quelques élus locaux et représentants politiques de la majorité présidentielle », relate ainsi la motion votée par les journalistes de La Provence.

La rédaction « s’inquiète d’un précédent dangereux » et « refuse d’exercer ses missions la peur au ventre. » « A l’heure où la CMA CGM entend construire un pole média d’envergure nationale, cette “affaire” laisse augurer le pire pour l’ensemble des rédactions de Whynot Media, actuelles et à venir » poursuit la motion, alors que CMA-CGM a signé la semaine dernière une promesse de rachat du groupe Altice Media (BFM-RMC). En conclusion, la rédaction réclame la « réintégration immédiate de son directeur de la rédaction. »

