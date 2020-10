Comme annoncé par Benoit Payan, le premier adjoint de Michèle Rubirola, la Ville de Marseille a réussi à diviser par deux sa facture pour l’organisation des Jeux Olympiques 2024. Lors du conseil municipal de lundi 5 octobre, les élus vont voter un rapport sur le nouvel accord financier trouvé avec l’Etat et la Région Sud. La délibération indique que « plusieurs échanges de haut niveau se sont donc déroulés durant le mois de septembre, sous l’égide du délégué interministériel aux Jeux Olympiques et Paralympiques, afin de diminuer la facture pour la Ville de Marseille à moins de 10 millions d’euros ». Initialement, la mairie devait prendre à sa charge 20 millions d’euros pour les travaux sur la marina olympique du Roucas Blanc.

Michel Cadot à Marseille jeudi pour signer le nouvel accord financier

Selon le journal L’Equipe, le délégué interministériel aux Jeux Olympiques, Michel cadot, ancien préfet de la région Provence-Alpes Côte d’Azur doit rencontrer jeudi 8 octobre Renaud Muselier et Michèle Rubirola pour entériner le nouveau contrat. L’accord financier comprend une dotation de 2 millions d’euros supplémentaires de la part de l’Etat dans le cadre du plan de relance, et de 3 millions d’euros de subvention de la Région.

De plus, la mairie a réussi à revoir à la baisse le montant des travaux maritimes sur la marina « afin de réduire les travaux envisagés aux besoins strictement nécessaires à l’accueil des Jeux et à l’amélioration du fonctionnement du bassin du Roucas Blanc », précise la délibération. Le montant des travaux maritimes à réaliser a ainsi été ramené de 15 à 9 millions d’euros.

La mairie ne veut pas brader le vélodrome pour le tournoi olympique de football

Parallèlement à cette annonce, la mairie souhaite renégocier les conditions de mise à disposition du stade Vélodrome en vue de l’accueil du tournoi olympique de football. Pour l’instant, Marseille figure parmi les huit villes françaises présélectionnées pour ses épreuves mais doit remettre un nouveau dossier de candidatures d’ici le 6 novembre afin de faire partie des quatre sites retenus au final. Le Comité International Olympique doit se prononcer d’ici la fin de l’année.

