Le gouvernement ne semble pas pressé de décider de la suite des opérations à Aix Marseille. Ce qui a forcément le don d’exaspérer les acteurs locaux. « Nous réclamons justice et équité ! Nous demandons la réouverture des bars et des restaurants dès ce week-end ! » lancent les professionnels dans la foulée du président de la Région Renaud Muselier.

Mais ce soir, c’est silence radio du côté de l’Etat. Pourtant tous étaient présents à la mi-journée pour un point de situation lors d’une réunion en visio-conférence. Dans un communiqué (document source page suivante, ils expliquent : « Nous avons participé, tous derrière l’UMIH13, ce midi, à une réunion en visioconférence organisée par Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, et Alain Griset, ministre délégué des Petites et Moyennes Entreprises, en présence des exécutifs locaux, qui devait faire un point à date de la situation sanitaire et des mesures préfectorales de fermeture des bars et restaurants sur les communes d’Aix-en-Provence et de Marseille et plus largement sur la fermeture des discothèques, salles de sport et activités événementielles. »

Depuis selon les associations de professionnelles et les chambres consulaires du territoire aucun retour. « Les ministres présents nous ont, malheureusement, manifesté une fin de non-recevoir ; une réunion de plus qui n’a servi à rien.»