C’est à Marseille au Fort Ganteaume que se déroulait, lundi 11 décembre, la 19e remise des trophées des transitions et de la RSE devant un parterre de 300 personnes composé de chefs d’entreprises, d’institutionnels et d’associations.



Le 1er prix des transitions et de la RSE Provence Alpes Côte d’Azur a été attribué à Lokki, “Éleveur de bulles”, producteur de boissons fermentées kamboutcha, Ginger beer, kéfir de fruits 100% naturel basée à Cavaillon (84). Le prix de la PME de plus de 50 salariés des transitions et de la RSE Provence Alpes Côte d’Azur est revenu à la Confiserie du Roy René (Aix-en-Provence). Le prix coup de cœur des transitions et de la RSE récompense, Eva, spécialisée dans la logistique et la gestion des déchets électroniques (Vitrolles). Le prix de la PME de moins de 50 salariés revient à Aluminor, spécialisée dans la conception et fabrication de luminaire intérieur (Nice). Le prix de la TPE est attribué est attribué à l’hôtel Almanarre (Hyères). Enfin, Sonergia (Marseille) obtient le 1er prix Bouches-du-Rhône

Sur 34 candidats, 15 entreprises ont été nommées et six récompensées par un jury unique en France composé des syndicats salariés ( FO, CFDT, CFE CGC) et patronaux ( UPE, MEDFE, CPME) et institutionnels (Dreal, Dreets ). « Cette soirée, souligne l’organisateur Philipe Girard, l’un des pionniers de la RSE en France et directeur du directeur du Lab RSE Innovation, a été possible grâce aux partenaires suivants : Dreal, Dreets, Soleil du Sud, Intermédical, L’ordre des experts comptables, le GEIQ BTP 13, l’Afnor, EDF, GIMS, D3E, Oleis Travel, Jifmar, Erilia. »

Parmi les invités qui sont intervenus lors de la soirée, on notera notamment les prises de parole de Francois Moreux, vice-président de lapPlateforme nationale de la RSE rattachée à France stratégie et au cabinet de la 1ère ministre, Michel Guido, co-fondateur d’Avenir et capital humain, Sébastien Richard, directeur du restaurant solidaire Le République basé à Marseille.

