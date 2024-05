En tant que parrain du relais de la flamme olympique, la Caisse d’Epargne CEPAC veut mettre en avant les territoires et permettre à un large public de partager la passion des Jeux Olympiques. L’événement débutera le 8 mai à Marseille, point central de la Caisse d’Epargne CEPAC, avec l’arrivée de la flamme depuis la Grèce à bord du célèbre trois mâts Belem-Fondation Caisse d’Epargne.

Visuel graphique, simulation (crédit photo : Ideactif / Caisse d’Epargne)

« La caisse régionale est d’ores et déjà mobilisée afin de faire vivre des expériences à part à ses clients, à ses 13200 collaborateurs et au grand public. Les agents ont tous été sensibilisés : des kits de supporters vont être fournis, des établissements sont habillés aux couleurs de Paris 2024 et de nombreuses initiatives (photocall, places à gagner) sont déjà mises en place » détaillait la banque coopérative en mars dernier. Elle invite le public à assister à la procession lors des étapes du relais, avec la présence notable d’athlètes et de clubs soutenus par la caisse régionale.

« Lors des Jour J de chacune de ses étapes, la Caisse d’Epargne CEPAC invitera un public familial à assister à la procession puis à se rendre au lieu de célébration. Des footballeurs, basketteurs et handballeurs seront présents sur place afin de participer à cette grande fête collective. Les athlètes et les clubs qui sont accompagnés par la CEPAC depuis 2019 seront également mis à l’honneur » explique le communiqué.

Deux temps forts pour la CEPAC jeudi 9 mai.

Pour la première fois dans l’histoire des Jeux Olympiques, Paris 2024 organise des relais collectifs. Le jeudi 9 mai, lors du 1er segment traversé par la flamme à Marseille, aura lieu le relais collectif de la CEPAC sur la thématique du logement. En fin de journée, rendez-vous sur le parvis Ganay du stade Vélodrome, où la flamme s’arrêtera pour un temps de célébration. La CEPAC aura un stand dans le village des partenaires, ouvert au grand public dès 15h30, où l’on retrouvera des animations, des initiations sportives, des shows, permettant de patienter jusqu’à l’arrivée de la Flamme Olympique, et l’allumage du chaudron aux alentours de 19h par l’ancienne star du football, Didier Drogba.

Outre sa participation au relais de la flamme olympique, la Caisse d’Epargne Cepac s’engage également dans des initiatives post-Jeux pour pérenniser l’héritage olympique. Elle participe au plan national de construction et de réhabilitation de terrains de basket, contribuant ainsi à l’épanouissement et au bien-être de tous.

La Caisse d’Epargne CEPAC met en avant des personnalités locales engagées dans divers domaines, telles que le sport, la solidarité, l’inclusion et l’innovation. Parmi elles figurent des collaborateurs exemplaires comme Christophe Lamanna (collaborateur de la Caisse d’Epargne CEPAC dans les Alpes et sapeur-pompier volontaire) et Ghislain Sene (ancien handballeur de haut niveau), ainsi que des figures emblématiques du football marseillais telles que Jean-Pierre Papin et Valentin Rongier.

Liens utiles :



Arrivée de la Flamme olympique à Marseille

Forum de recrutement pour les JO 2024 : 2000 postes pour participer aux Jeux !