Alors que les Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) approchent, la Caisse d’Epargne CEPAC a désigné 44 personnes pour porter la flamme olympique qui. arrivera dans le port de Marseille le 8 mai prochain.

Parmi ces 44 personnes, 31 ont été désignées directement pour leurs engagements personnels. Parrain officiel des relais de la flamme olympique, le groupe Caisse d’Epargne a sélectionné 500 porteurs qui traverseront nos régions pour aller embraser le chaudron lors des cérémonies d’ouverture des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

La Caisse d’Epargne CEPAC explique sa démarche localement : « Conformément à sa promesse de banque utile et proche, la Caisse d’Epargne CEPAC a choisi de valoriser dans son processus de sélection, des personnalités publiques partenaires de longue date de la CEPAC et des acteurs du quotidien engagés aux parcours inspirants, s’inscrivant dans la lignée de ses engagements historiques en faveur de l’égalité, de l’inclusion et du sport pour tous.»

Papin, Rongier, Perret… l’OM en force !

Parmi les personnalités, on retrouve naturellement des sportifs à commencer par l’ancien ballon d’or et joueur de l’Olympique de Marseille, Jean-Pierre Papin. L’actuel joueur et capitaine de l’OM Valentin Rongier est également enrôlé. Toujours du côté du club de football olympien, la CEPAC a sélectionné Jenny Perret, joueuse professionnelle dans l’équipe féminine de l’Olympique de Marseille. Enfin, Fabien Gilot, ex-nageur olympique, qui fut notamment licencié au Cercle des Nageurs de Marseille, vient compléter ce quatuor orchestré par la banque engagée.

Nous attendons donc encore 27 noms de personnalités engagées. Viendront encore s’ajouter 13 clients de la Caisse d’Epargne qui ont été « tirés au sort après avoir répondu à la campagne exceptionnelle de sélection des porteurs de flamme lancée l’été dernier»

Opération importante pour la CEPAC

Ce parrainage de la flamme olympique représente une opération importante pour la Cepac comme le souligne Christine Fabresse, présidente du directoire de la banque : « La Caisse d’Epargne CEPAC accueillera la Flamme Olympique de Paris 2024 sur notre territoire dès son arrivée, à Marseille, ville hôte des épreuves de voile et de football, pour son grand voyage jusqu’à la cérémonie d’ouverture à Paris. C’est une grande fierté pour la Caisse d’Epargne CEPAC de récompenser celles et ceux qui font briller nos territoires, sur nos trois continents et de leur permettre de réaliser leur rêve en portant cette Flamme historique. Des hommes et des femmes qui portent haut et fort les valeurs d’unité, d’olympisme et de paix»

La Caisse d’Epargne CEPAC est mobilisée également par l’acheminement de la flamme olympique par la mer dans le port de Marseille à bord du Belem, un trois-mâts qui appartient à la Fondation Caisse d’Epargne CEPAC.