Hynova remporte le dernier lot du village d’entreprises de La Ciotat Shipyards

La société Hynova, conceptrice du premier bateau de plaisance propulsé à l’hydrogène, a été retenue par les chantiers navals de la Ciotat pour s’installer dans les derniers locaux disponibles de son village d’entreprises. Elle va s’installer sur le lot n°14, un espace de 470 mètres carrés, qui sera livré entièrement neuf au mois de mai. Le jury de sélection, composé de membres de la direction des entreprises de la Métropole, du groupement des industries de construction et activités navales (Gican) et de l’association environnementale WeOcean, ont placé en deuxième position la société Iadys, créateur du robot-nettoyeur Jellyfishbot. Hynova prévoit de construire trois bateaux dès la première année d’installation et huit dans les trois ans à venir.

Onet Technologies cède sa branche chaudronnerie à Monteiro (Pierrelatte)

Onet Technologies, filiale du groupe Onet, vient de céder sa branche chaudronnerie à Monteiro basée à Pierrelatte dans la Drôme et spécialisée dans les activités de tuyauterie et de soudage dans le secteur du nucléaire. Le montant de la transaction n’a pas été communiqué. C’est le cabinet d’avocats Fidal Méditteranée qui intervenait en conseil auprès d’Onet.

CMA CGM précise les objectifs de New Oxatis

Un an après le rachat du spécialiste marseillais du e-commerce Oxatis, la compagnie maritime CMA CGM communique sur les ambitions de sa nouvelle filiale rebaptisée New Oxatis. Elle a lancé de nouvelles offres pour accompagner les TPE et PME « dans le démarrage de leurs sites marchands et, dans la durée, les ventes en ligne (e-shop, marketplaces, Click & Collect) », indique le communiqué de CMA CGM. New Oxatis affiche un portefeuille clients de 10 000 TPE et PME. Pour développer cette activité, CMA CGM a recruté Thibault Mollat du Jourdin, ancien cadre chez Amazon et entrepreneur, comme directeur général de New Oxatis.

La Métropole récompense sept nouvelles entreprises installées en 2020

La Métropole Aix-Marseille Provence et son agence d’attractivité Provence Promotion ont remis vendredi 26 mars le label « Invest In Provence » à sept entreprises qui se sont installées sur le territoire en 2020. Les sociétés récompensées sont Now Coworking, l’agence immobilière Liberkeys, la société de formation pour entrepreneurs LiveMentor, le concepteur de maquette 3D enrichies Twinlify, le groupe d’agroalimentaire italien La Ligne Verte, l’intégrateur de solutions SalesForces Manao Consulting et l’italien Sapio qui a racheté l’aixois Homeperf.

Instant System (Sophia) lève huit millions d’euros

Instant System, basée à Sophia-Antipolis dans les Alpes-Maritimes vient de boucler un tour de table de huit millions d’euros auprès de Paris Fonds Vert géré par Demeter et d’Opera Tech Ventures, un fonds de BNP Paribas. La société qui propose une plateforme Mobility as a service (Maas) édite et commercialise en marque blanche une suite de solutions numériques dédiées à la mobilité pour les collectivités, les opérateurs de transport et les entreprises. Fondée en 2013 par Yann Hervouët, elle emploie 75 personnes et réalise un chiffre d’affaires de plus de 4,3 millions selon le journal Les Echos. Cette même source précise que la solution d’Instant System sera bientôt implantée à Lyon et Marseille.