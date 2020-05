La rédaction de Gomet’ organise un nouveau débat pour ses abonnés Gomet’ Premium et ses invités. Cette fois, nous nous intéressons au secteur culturel qui subit de plein fouet la crise sanitaire du coronavirus. Les salles de spectacles, les festivals, les musées, les librairies ont dû fermer leurs portes durant le confinement. Les autorisations de réouverture sont progressives. Coupée de l’accès direct et physique au public, le monde de la culture a proposé durant la période de confinement de nouvelles formes de relations via le numérique… Quelles sont les nouvelles pratiques qui ont émergé ? Quelles inspirations en tirer pour la suite ? Quelle évolution possible pour le secteur dans sa forme comme dans le fond ?

Pour en débattre, nous recevons quatre personnalités engagées : Macha Makeieff, directrice du théâtre national de La Criée, Marine Brutti, co-directrice artistique du Ballet national de Marseille et membre du collectif La Horde, Pierre Vasarely, président de la Fondation Vasarely, et Mathieu Rozières, le dirigeant fondateur de l’agence Black Euphoria et vice-président d’Aix Marseille French Tech.

Le débat aura lieu via Zoom vendredi 15 mai de 11h à 12h dans la limite des places disponibles. Nous souhaitons en effet préserver la qualité des échanges et la possibilité de dialoguer avec nos invités. Inscription : contact@gomet.net