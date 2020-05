Jeudi 14 mai, la courbe d’évolution des données hospitalières en région continue de descendre, selon l’ARS. En effet, le nombre de cas souffrant d’une forme sévère de covid-19, en réanimation, est passé de 149 mercredi à 143 ce jeudi. Cette décrue est désormais constante depuis plusieurs semaines. Plus globalement, le nombre de cas hospitalisés à cause du covid-19 se chiffre à 1197, soit 34 patients de moins que la veille. Les Bouches-du-Rhône sont toujours le département le plus touché par l’épidémie, avec 745 hospitalisations et un total de 478 décès. Dans la région, depuis le début de la crise, 4432 personnes ont pu sortir de l’hôpital guéries.

Au niveau national également, la direction générale de la santé observe toujours une baisse des données hospitalières : 2 299 malades atteints d’une forme sévère de covid-19 (contre 2 961 il y a une semaine), dont 52 nouvelles admissions. Cependant, le nombre de sorties de réanimation reste supérieur à celui des entrées, c’est pourquoi le solde reste négatif, avec 129 lits de moins occupés dans les services de soins intensifs.

On a pu constater mercredi 13 mai une étrange baisse du nombre de morts dans les Ehpad : cette baisse serait en réalité due à une erreur de comptabilité. Entre mercredi et jeudi, on compte donc 10 201 décès, soit 228 morts de plus en Ehpad sur ces deux journées. En ajoutant à ce chiffre le nombre de décès à l’hôpital (17 224), le covid-19 a causé la mort de 27 425 personnes en France.

Cependant, ce sont 59 605 personnes qui, depuis le début de l’épidémie, ont pu rentrer chez elles guéries.

Lien utile :



> Covid-19 : la barre des 16 000 cas franchie dans la région