Une première éditon et déjà une future date à cocher dans les prochains calendriers du début d’été… La Fête des terrasses lancée par Renaud Muselier, le président de la Région de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et Président de Régions de France, a semble-t-il de beaux jours devant elle. Hier le président du Sud , s’est rendu à Cassis aux côtés de Danielle Milon la maire de Cassis, pour lancer la première édition de cet événement qui veut célébrer le goût de la liberté retrouvée après le confinement et la crise du coronavirus.

Pour cette première édition, 570 communes de Provence-Alpes-Côte d’Azur ont répondu présentes. « Ce soir, ce sont plus de 7 000 cafés, hôtels et restaurants qui ont mis leurs terrasses aux couleurs de l’événement pour célébrer avec les habitants le retour à la vie. » précise la Région. Renaud Muselier a profité de l’occasion pour rappeler les efforts de l’institution qu’il préside pour relancer l’économie, en particulier le tourisme (lire l’intégralité du discours ci-dessous).

Des efforts destinés notamment à l’agriculture et la viticulture. « C’est également l’occasion de poursuivre l’action en faveur de la filière viticole, en mettant à l’honneur le Rosé du Sud, qui, malgré sa première place de producteur mondial a fortement souffert de la crise et du blocus des importations américaines » observe M. Muselier. « La Fête des Terrasses sera donc également celle des meilleurs rosés du monde. La Fête des terrasses associe étroitement les producteurs de vins, en particulier les domaines de rosés. La Fête des Terrasses sera donc également celle des meilleurs rosés du monde. »

« Sur le modèle de la Fête de la Musique ou du Biergarten munichois. » Renaud Muselier

Avec la Fête des Terrasses, la Région affiche clairement une ambition de s’inscrire dans la durée du calendrier festif et veut selon les mots de son président créer « un grand élan populaire autour des valeurs de partage et de joie de vivre qui caractérisent les habitants du Sud, sur le modèle de la Fête de la Musique ou du Biergarten munichois (jardins à bière, NDLR). » Et comme il se doit dans le Sud, la météo sera toujours de la partie !

Document source : le discours de Renaud Muselier à Cassis le 1er juillet 2020