La gare Saint-Charles à Marseille revit au rythme des travaux de nuit. Jusqu’au 30 juin, les trains arriveront à Marseille avec un temps de parcours supplémentaire de quelques minutes annonce SNCF Réseau.

D’ici là, des aiguillages et des portions de voie vont être remplacés pour un réseau modernisé au service des voyageurs. Ces chantiers ont été préparés en amont pour garantir l’accès au réseau marseillais des 400 circulations quotidiennes du plateau Saint-Charles.

Gare Saint Charles à Marseille crédit SNCF Réseau

Depuis plusieurs mois déjà, des aiguillages et des centaines de mètres de voie sont remplacés de jour ou de nuit pour garantir la robustesse d’exploitation ferroviaire.

L’ensemble des métiers de la conception et de l’adaptation de la gare a pris sa part à ce chantier : réunions de concertations, études horaires commencées de longue date pour optimiser les circulations ferroviaires et maintenir le plus de trains possibles pendant les travaux. En attendant, le grand chantier de la nouvelle gare souterraine planifiée en 2035 en parallèle du projet de Ligne nouvelle Provence Côte d’Azur.