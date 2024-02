Alors que la concertation sur le projet de ligne aérienne électrique de 400 000 volts, reliant la commune de Jonquières dans le Gard à Fos-sur-Mer, via Arles, s’ouvre ce lundi 12 février pour deux mois, la conseillère régionale Isabelle Campagnola-Savon, représentante du président du conseil régional Renaud Muselier, défend un projet « d’intérêt général » pour l’ensemble des besoins de la région Provence Alpes Côte d’Azur.

Le processus de concertation avec les habitants a été présenté par RTE jeudi 8 février à Fos-sur-Mer lors d’une conférence de presse.

Certes Isabelle Campagnola-Savon entend les réserves de certains élus ou défenseurs de l’environnement (la ligne va passer dans une zone naturelle sensible), entre Camargue et Alpilles, mais elle appelle tout le monde à l’esprit de responsabilité. Il en va « de l’avenir du territoire » pour tout à la fois continuer à « appuyer sur le bouton » pour disposer d’électricité mais aussi à mieux respecter l’environnement et préserver le potentiel des emplois pour nos « enfants et petits-enfants. »

