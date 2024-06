Atmosud, observatoire régional de la qualité de l’air, vient de lancer l’application Air to go dans la région. Accessible dans tout la région Provence-Alpes-Côte d’Azur via une application gratuite sur smartphone, cette interface permet de visualiser en temps réel l’état de la qualité de l’air à un instant T. Grâce à cette information, l’utilisateur pourra choisir d’adapter son trajet ou son activité pour limiter son exposition, par exemple en empruntant des rues moins exposées ou en reportant son footing matinal à plus tard… A ce titre, Air to go se couple au service Géovélo, qui propose de calculer des itinéraires adaptés. Atmosud n’est pas la première du réseau national des « atmo » à expérimenter cette application : ainsi, l’Atmo d’Auvergne-Rhône-Alpes et celle des Hauts-de-France la proposent depuis janvier et mars 2024 respectivement.

Pour jauger la qualité de l’air, l’application Air to go s’appuie sur l’outil Icair, mis au point par Atmosud et jusqu’alors accessible uniquement via son site Internet. La spécificité de cet outil est qu’il prend en compte une plus grande variété de polluants tels que les particules ultrafines, l’ozone ou encore l’oxyde d’azote. Il permet aussi de mesurer la qualité de l’air à divers moments, à l’heure près ou pour toute l’année. L’application, quant à elle, recense à ce jour 70 sites de mesure de la qualité de l’air et s’appuie sur une centaine de microcapteurs. Une bonne façon de rendre l’information accessible aux utilisateurs et de leur permettre d’être acteur de leur santé.

En savoir plus :



> Qualité de l’air : Atmosud veut porter son outil Icair au niveau européen

> Notre rubrique environnement