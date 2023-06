Share on Facebook

Le président du Grand Port Maritime de Marseille-Fos Christophe Castaner était invité sur le plateau de l’émission Télématin de France 2, exceptionnellement tournée en direct du Vieux-Port ce 15 juin. L’ex-ministre de l’Intérieur n’a pas échappé aux questions politiques. A la question , « est-ce que quand on a été ministre on se lève le matin en rêvant de la redevenir ? », il répond un « Non » catégorique. Sa réponse est en revanche moins tranchée lorsqu’elle concerne l’hôtel de Ville Marseillais, devant lequel était installé le plateau de Télématin. « Ce n’est pas du tout un sujet d’actualité », répond-t-il alors que le journaliste Thomas Sotto l’interroge sur son éventuelle candidature aux municipales de 2026. « En général lorsque vous dites cela, c’est que ça peut évoluer » lance alors Thomas Sotto, auquel Christophe Castaner répond simplement par un sourire.

Emmanuel Macron attendu à Marseille du 26 au 28 juin

Celui qui a été délégué régional du parti présidentiel La République en marche – aujourd’hui Renaissance – est aussi questionné sur la venue annoncée d’Emmanuel Macron du 26 au 28 juin, pour le suivi du plan Marseille en grand. « Je pense que c’est l’objectif d’Emmanuel Macron de revenir une 11e fois dans cette ville […]. Sa venue n’est pas confirmée mais nous nous y préparons » répond l’ex-ministre de l’Intérieur. Egalement interrogé par le journaliste Thomas Sotto sur ses liens avec le chef de l’Etat, Christophe Castaner dit toujours être en discussion avec lui : « Nous avons parlé du concert de Beyoncé dimanche soir, par exemple ! » lance-t-il. Il défend sa politique, notamment sur la réforme des retraites : « Je ne le pense pas de droite ou de gauche. […] On ne peut pas arriver avec un discours complètement populiste et proposer tout et n’importe quoi, il faut affronter la réalité. »

Le plateau de Télématin exceptionnellement délocalisé sur le Vieux-Port de Marseille ce 15 juin (crédit : JRG / Gomet’)

Trafic de stups à Marseille : « Il faut s’attaquer aux têtes de réseau »

En tant qu’ex-ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner est aussi interrogé sur les règlements de comptes qui continuent de frapper la cité phocéenne : « Depuis le début de l’année, 40 points de deal ont été démantelés. Nos policiers se battent dans les cités pour faire cesser cela […]. Je ne peux pas vous laisser dire que ce n’est pas suffisant. La réponse doit être globale, et aujourd’hui l’objectif est avant tout de faire tomber les têtes de réseau » estime le prédécesseur de Gérald Darmanin à Beauvau.

En 2015, alors qu’il était candidat PS aux élections régionales en Provence-Alpes-Côte d’azur, Christophe Castaner prônait au micro de Gomet’ (voir la vidéo ci-dessus) la légalisation du cannabis pour endiguer la problématique du trafic de drogue et de « casser la spirale délinquantielle. » Un point sur lequel il n’est pas revenu sur le plateau de Télématin.

