Le rendez-vous était donné au Palais de la Bourse de Marseille jeudi 22 avril. Jean-Luc Chauvin, président de la Chambre de commerce et d’industrie sur le territoire Aix-Marseille Provence (CCI AMP), a réuni une partie des membres de sa gouvernance lors d’une conférence de presse mi présentielle mi distancielle. Objectif : revenir sur les actions menées au cours des cinq dernières années, à quelques mois des élections consulaires qui se dérouleront en novembre. « Rien ne nous aura été épargné, lance Jean-Luc Chauvin, grève des gilets jaunes, grève contre la réforme des retraites, pandémie de Covid-19, nous avons traversé trois ans de crises en cinq ans de mandat ». Le président de la CCIAMP est fier du travail accompli : « On a fait le job malgré une baisse de 33% de la taxe pour frais de chambre entre 2016 et 2019 […] On a fait mieux avec moins ».

Le mandat de Jean-Luc Chauvin en chiffres :



• 75 339 entreprises clientes sur les 132 000 que compte la Métropole

• 2200 chefs d’entreprise rencontrés sur place

• + 20% d’impact économique sur Aix-Marseille (1 milliard d’euros en 2021 contre 855 millions d’euros en 2016)

• 1 euro détenu par la CCIAMP génère 7,3 euros pour le territoire

• 47 conventions de partenariat signées

La CCIAMP a-t-elle réellement offert un accompagnement sans faille aux commerçants de la Métropole comme elle le prétend ? « Pendant cette période de crise sanitaire, la CCI a été avec nous du matin au soir pour nous accompagner dans les négociations », salue Bernard Marty, président de l’union des métiers et des industries et de l’hôtellerie (UMIH 13). Des remerciements appuyés par Robert Abela, directeur de la zone commerciale Plan-de-Campagne : « La CCI est une béquille pour nous depuis le début de la pandémie ».

Fort de ces compliments, venus aussi du secteur de l’industrie avec notamment le témoignage de Christine Baze, la présidente d’Industries Méditerranée, Jean-Luc Chauvin a précisé les défis qu’il souhaite relever, et ses priorités en terme d’accompagnement des entreprises pour les années à venir. « On peut toujours faire plus, assure le président de la CCIAMP, on veut aider toutes les entreprises à bénéficier du plan de relance […] Un des défis majeurs, c’est de préparer les Jeux Olympiques de 2024 ». Jean-Luc Chauvin a officiellement déclaré sa candidature fin mars pour les prochaines élections de la CCIAMP.

Document source : bilan de mandature 2016-2021 de Jean-Luc Chauvin

Liens utiles :



> [Tribune] Jean-Luc Chauvin : « Nos entreprises et notre territoire, une chance pour la France »

> Jean-Luc Chauvin annonce sa candidature pour un deuxième mandat à la CCIAMP