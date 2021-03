Nous vous l’annoncions le 8 mars dernier en exclusivité : la direction d’Air France envisage de supprimer ses bases en province. 329 postes parmi le personnel navigant basés à Marseille, Nice et Toulouse seraient sur la sellette.

Alertée à son tour, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur regrette la situation. Dans un courrier adressé à Anne Rigail, la directrice générale d’Air France, le président de Région Renaud Muselier et le président délégué Christian Estrosi, par ailleurs maire de Nice, affirment avoir appris « par voie de presse » la volonté de la compagnie de fermer ses bases.

S’ils disent comprendre « l’impact de la période historique que nous traversons tous » les deux représentants de la Région alertent sur la question de l’emploi, « sans garantie de reconversion locale », et un manque « tout à fait fondamental » pour l’attractivité du territoire.

Des bases stratégiques pour la reprise de l’activité

Pariant sur une reprise du trafic d’ici 2022, Renaud Muselier et Christian Estrosi affirment : « Au regard des enjeux de notre territoire, et sur la base d’une vision d’avenir pour les mois et les années à venir, le maintien de ces bases est une donnée essentielle. (…) Les aéroports de Nice comme Marseille constitueront des points névralgiques de ce regain d’activité, et la présence de ces bases trouvera plus que jamais son sens dans quelques mois et pour les années à venir ».

La Région Sud appelle Air France à une clarification de la situation, au dialogue – et au maintien des bases.

Dans un communiqué, Air France affirmait – et c’est toujours sa ligne : « Dans le cadre de la restructuration de son réseau domestique, Air France étudie la fermeture des bases province pour ses personnels navigants. Aucune décision n’a été prise à ce jour. En tout état de cause, toute décision de cette nature devrait faire l’objet de discussions et négociations préalables avec les organisations syndicales et l’ensemble des salariés concernés. »

Document source : la lettre de la présidence de la Région Sud

Liens utiles :



> [Exclusif] Air France : 329 emplois seraient menacés à Marseille, Nice et Toulouse

> [Exclusif] Air France : la fermeture des bases de Marseille, Nice et Toulouse se confirme