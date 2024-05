Le salon VivaTech revient du 22 au 25 mai 2024 à la Porte de Versailles, Paris. Cet événement permet chaque année aux start-up du milieu de la tech de présenter leurs innovations, de rencontrer des acheteurs internationaux et de participer à des conférences. Plus de 150 000 visiteurs sont attendus, dont 2 000 investisseurs et 2 300 start-up exposantes annoncent les organisateurs. La région Sud sera représentée par 37 start-up de son territoire.

En 2024, VivaTech se focalise sur le thème “The Future is Now”, avec la volonté de mettre en lumière l’impact des technologies innovantes sur les défis actuels comme le changement climatique et les inégalités. La Région Sud, partenaire de l’événement, a choisi l’intelligence artificielle comme fil rouge de sa sélection, en déclinant les 37 sociétés régionales en six domaines clés : la data et l’IA (9 start-up), la technologie climatique (9 start-up), le tourisme et les industries créatives (6 start-up), le sport et l’e-sport (4 start-up), la santé (5 start-up), et la cybersécurité (4 start-up).

Les 17 startups d’Aix-Marseille Provence

Parmi les 37 jeunes pousses innovantes de la région, 17 sont implantées à Aix-Marseille. Tour d’horizon des représentants de l’innovation “made in Provence” au salon VivaTech 2024…

Acwa Robotics. La société a été créée en Corse à Bastia, par Jean-François Rossi en 2017, puis rejoint par Jean-François Guiderdoni en 2018, René Amoretti et Raphaël Rossi. Aujourd’hui basée à Aix-en-Provence, elle développe des solutions robotiques et numériques pour aider les services de l’eau du monde entier à cartographier et à évaluer l’état de leur réseau. Au début de l’année 2024, Acwa Robotics annonce une augmentation de son capital à 4,8 millions d’euros, (voir notre article).

Bike Explo. Fondée en 2020 par Sabrina Grassi, Soft Mobility propose Bike Explo, une solution novatrice pour le cyclotourisme. L’application offre une bibliothèque de parcours vélo sécurisés créés par des professionnels, accessibles sans abonnement via un code unique sur smartphone. La jeune pousse est installée au “QG” des éco-acteurs, le coworking dédié à l’économie circulaire à Marseille, situé 28 Allée Gambetta.

Biomitech. La startup développe des bioréacteurs innovants utilisant des micro-algues pour réduire les émissions polluantes des villes et des industriels, favorisant ainsi l’économie circulaire. Leur solution Biourban et le High Impact Biofilter transforment le dioxyde de carbone en oxygène, améliorant la qualité de l’air intérieur et extérieur. BiomiTech, fondée au Mexique en 2017, et basée aujourd’hui à Aix-en-Provence, a notamment gagné un appel à projet de l’ONU, concernant différents objectifs de développement durable et a été retenue par le CC35, les 35 capitales d’Amérique du sud qui se sont regroupées afin de garantir les accords de Paris et ont décidé d’implanter 200 BioUrban, la solution de Bimitech, dans leurs villes.

Centiloc. Centiloc est une startup installée à Meyreuil, elle propose une solution d’inventaire automatique basée sur la géolocalisation NFC. Elle permet aux commerces de digitaliser leurs stocks en magasin pour une gestion optimale des réassorts, et aux industries d’avoir un inventaire en temps réel.

Centurio Esport. Centurio Esports, basée à Gardanne, est une agence spécialisée dans la production audiovisuelle et les événements gaming et esport.

Deki. La start-up installée à Marseille propose des solutions digitales innovantes pour optimiser la logistique urbaine, en offrant des services SaaS et des API. Sa technologie, basée sur des algorithmes de pointe et des calculs d’impact en temps réel, ambitionne d’aider les entreprises à mutualiser leurs ressources et à réduire leur empreinte carbone. Ces outils sont facilement intégrables dans n’importe quel système d’information, offrant ainsi une solution plug and play pour améliorer les processus de livraison urbaine et favoriser la transition écologique des transporteurs.

Béatrice Leduby fondatrice de Deki lors des 2es Rencontres du vélo et des mobilités douces organsées à Marseille par Gomet’ en mai 2023 (Crédit Gomet’/JYD)

Entent. Entent (Aix) a développé Pulse, une solution qui transforme les basses chaleurs (de 60 à 150°C) en électricité, favorisant la décarbonation des processus industriels. Cette innovation repose sur un nouveau cycle thermodynamique breveté, le cycle Pulsé, offrant des rendements élevés jusqu’alors inatteignables.

Fylia. Basée à Marseille et dirigée par Dorian Boatti, Luc Malfatti et Valentin Jeannest, la start-up s’est donnée pour mission de mettre en relation des artistes locaux et des particuliers pour des créations artistiques sur mesure via une plateforme en ligne. Les utilisateurs peuvent choisir le style, les dimensions et l’artiste près de chez eux pour réaliser leurs idées en œuvres d’art uniques.

Indienov. La start-up marseillaise Indienov, créée en 2020, a développé la ceinture airbag Indie, un dispositif médical 3-en-1 visant à prolonger l’autonomie des personnes âgées et à risques. Cette ceinture utilise l’IA et des capteurs pour détecter les chutes, déploie un airbag pour protéger contre les fractures fémorales, et alerte automatiquement les aidants. L’innovation réside dans l’utilisation de l’intelligence artificielle pour la pré-détection des chutes et la conception compacte de la ceinture, légère et discrète. De plus, elle est réutilisable après une chute, avec un simple remplacement du générateur de gaz et le repli de l’airbag.

Nivotech. Nivotech (Aix) propose des solutions environnementales intégrales utilisant l’IoT (internet des objets) et l’IA pour optimiser l’utilisation de l’eau et de l’énergie. Son produit phare, Nivotech Power, surveille et analyse l’efficacité des pompes à chaleur dans les secteurs tertiaire et industriel. Grâce à des capteurs IoT et à une IA dédiée, il permet une optimisation via un jumeau numérique, fournissant des indicateurs de performance et des alertes de dysfonctionnement.

Reptik by Tamba Labs. Tamba Labs, un laboratoire de recherche installé à Aix, utilise les biotechnologies pour valoriser les plantes africaines traditionnellement utilisées par les guérisseurs, notamment au Sénégal. Son produit, Reptik, est 100% naturel, respectueux de l’environnement et adapté à tous dès l’âge de trois mois assure la société qui promet une révolution dans la lutte contre les moustiques (voir notre article).

Sakowin. Créée en 2017, Sakowin développe une solution innovante pour produire de l’hydrogène à partir du méthane, et ce à un prix compétitif. Sa technologie repose sur la plasmalyse du méthane, une méthode de décomposition de la molécule utilisant un plasma basse énergie généré par micro-ondes. Malgré un contexte difficile pour les projets à risque comme celui de l’hydrogène, la start-up vient de réussir une levée de fonds de 4 millions d’euros.

Gérard Gatt, le PDG de Sakowin Green energy (crédit : Mohamed Laqhila)

TeedUp. Simon Kuster, dirigeant et co-fondateur de TeedUp, propose une application de mise en relation pour trouver un partenaire de sport. Découvrir le profil de la start-up dans notre 17e Data Room !

Simon Kuster, le CEO de Teedup, invité de Data Room (Crédit Gomet’)

Tourism In. Basée à Chateaurenard, Tourism In a mis en place une application de découverte et d’interaction avec les sites touristiques. Elle propose des parcours géolocalisés et une expérience de visite personnalisée, combinant réalité augmentée, histoire et culture locale.

True Tourism. True Tourism (Marseille) présente une nouvelle approche du tourisme dans la région provençale avec son application mobile. Elle met en relation les touristes et les habitants locaux pour des visites authentiques et personnalisées, axées sur les intérêts de chacun. L’application promeut le respect de l’environnement, du patrimoine et des riverains.

V.RTU. V.RTU (Marseille) s’est donné pour mission de révolutionner l’interaction homme-machine en introduisant le sens du toucher dans le monde numérique. Son innovation comprend Haptify, un outil pour ajouter des retours haptiques aux applications 3D et 2D, ainsi que V.RTACT, des bracelets et bagues offrant une expérience haptique en réalité virtuelle et mixte.

Yapu-k & Co. La start-up (Allauch) propose la location de matériel pour les vacances des enfants de 0 à 10 ans, été comme hiver, à la montagne ou au bord de l’eau. Ses services s’adressent aux familles en vacances et aux professionnels du tourisme désirant enrichir leur offre. Yapu-k & Co encourage des vacances sereines et un tourisme plus durable.

