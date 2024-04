Avec 139 délibérations inscrites à l’ordre du jour, le conseil municipal de la Ville de Marseille, vendredi 19 avril, promet d’être long et riche en débats.

Parmi les sujets qui pourraient prêter à discussion dans l’hémicycle, la question sécuritaire : au travers du rapport 28, les élus municipaux devront se prononcer sur l’affectation d’une autorisation de programme dotée d’une enveloppe de 15 millions d’euros pour le déploiement de nouvelles caméras de vidéosurveillance. La Ville affiche un objectif de 500 caméras supplémentaires déployées à l’horizon 2026. Une promesse déjà formulée en 2021 auprès du chef de l’Etat, qui l’avait d’ailleurs intégrée dans son discours sur le plan Marseille en grand. L’Etat s’était alors engagé à financer jusqu’à 80% de cet objectif. Actuellement, la Ville dénombre 1600 caméras. Une première phase de déploiement de 55 caméras est en cours depuis deux ans, en priorité dans les quartiers Nord. A noter que l’enveloppe de 15 millions comporte également l’entretien du réseau actuel.

L’aide de l’Etat et des autres collectivités – Département, Métropole ou Région – qui souhaiteraient éventuellement contribuer, ne pouvant excéder les 80%, la Ville conservera à sa charge les 20% restant sur 15 millions – soit environ trois millions d’euros – ainsi que les frais de fonctionnement (maintenance, réparation etc.). Néanmoins, l’enveloppe de quinze millions pourra s’étaler au-delà de 2026, dans l’hypothèse où un reliquat resterait après l’installation des 500 caméras…

40 caméras déployées « en urgence » avant les JO

La municipalité souhaite désormais engager une seconde phase de déploiement de 75 nouvelles caméras, dans tous les secteurs de la Ville. Les emplacements précis seront déterminés après concertation des unités de police municipale et de police nationale. « A la suite du moratoire que nous avons lancé sur le sujet à notre arrivée à la Ville, nous nous sommes aperçus de nombreux dysfonctionnement. Aujourd’hui, on souhaite que ces caméras répondent vraiment aux besoins des forces de police. C’est donc à elles de déterminer à quels emplacements ces caméras leur seront le plus utile dans leur travail d’enquête », explique l’adjoint à la sécurité Yannick Ohanessian. Si aucune date limite n’est fixée pour l’implantation de ces 75 nouvelles caméras, celle-ci doit se faire « le plus rapidement possible », dans la foulée des 55 premières, qui ne sont pas encore totalement implantées. « Les équipes travaillent en permanence. Nous avons demandé à nos prestataires – Snef , GRDF – d’agir non stop », assure l’élu.

S’ajoutent en plus, quarante caméras qui sont en train d’être installées « en urgence », à la demande de l’Etat, aux abords de la Marina olympique et du stade Vélodrome, où se tiendront les épreuves olympiques fin juillet. Ces caméras entrent aussi dans l’objectif des 500 à l’horizon 2026.

Ecoles, rénovation urbaine, CIQ … Les autres sujets au menu du conseil municipal



La sécurité ne sera pas le seul sujet au coeur des débats. Parmi les autres délibérations à suivre, l’extension du kit de fournitures scolaires de rentrée aux écoles du secteur privé sous contrat, jusqu’alors réservé aux écoles publiques. La Ville travaille également avec l’Education nationale pour revoir le calcul de dotation par élève attribuée aux établissements en la fondant sur l’indice de position sociale (IPS) plutôt que sur l’emplacement géographique de l’école. « En ne tenant pas compte de cet indice, on se retrouve avec des situations qui ne reflètent pas la réalité. Par exemple, l’école de Sormiou, qui a un IPS très faible, n’est pas en zone d’éducation prioritaire », explique l’adjoint à l’éducation Pierre Huguet.



Côté rénovation urbaine, l’adjointe en charge de la rénovation urbaine ,Samia Ghali, doit présenter deux rapports portant sur la rénovation de La Cabucelle et de Campagne-Lévêque, des projets cofinancé par l’Agence nationale de la rénovation urbaine (Anru).



Enfin, l’adjointe Marguerite Pasquini présentera la programmation dans le cadre du centenaire de la fédération des comités d’intérêt de quartiers. Une programmation festive et des expositions sont prévues.

De nouvelles antennes de la police municipale

C’était une promesse du maire de Marseille Benoît Payan lors de ses voeux à la presse, en janvier 2024 : la création d’un poste de la police municipale, en plein centre-ville de Marseille, au 42 La Canebière. Le conseil municipal du 19 avril actera la création de cette antenne, de même que l’intention d’en créer d’autres dans les 11/12 et dans les 13/14 (rapport 26). Objectif : renforcer la sécurité de proximité. La municipalité prévoit également l’édification de trois bases opérationnelles stratégiques dans les secteurs Nord, avec la réhabilitation de la base Plombières (rapport 27), Centre et Sud de la ville.

🔴 Ici, au cœur de notre centre-ville au 42 Canebière, nous ouvrirons un poste de Police municipale, avant les Jeux Olympiques !



Document source : l’ordre du jour du conseil municipal de Marseille

