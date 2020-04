Share on Facebook

Cap sur l’Amérique du Sud pour ce nouveau témoignage de tour du monde en confinement. Clément Bertrand, qui exerce en tant que directeur administratif et financer d’une filiale d’un grand groupe français actif dans la fabrique de verre près de Bogotá, explique qu’en Colombie, « le confinement est plus strict que ce que l’on connaît en France », avec notamment une alternance hommes – femmes : « les jours impairs, les hommes peuvent sortir et aller faire les courses, les jours pairs, ce sont les femmes ».

Sur le plan économique et social, la situation est très complexe, nous indique-t-il, évoquant les difficultés de trésorerie des PME, le sort que connaissent les travailleurs informels – très nombreux en Colombie : « ces personnes souffrent énormément » raconte Clément Bertrand, évoquant « une population qui survit ».

Quant à son usine, afin d’atteindre son objectif « 0 licenciement », il nous explique qu’une « baisse volontaire de salaires » a été proposée parmi les 30 % de salaires les plus élevés. Des mesures très fortes, à la hauteur des difficultés rencontrées par les entreprises colombiennes face à la crise actuelle. Le bilan de l’épidémie reste cependant sous contrôle dans un pays qui compte environ 50 millions d’habitants : 196 décès pour 4149 cas positifs au covid-19 détectés selon le classement de l’université américaine John Hopkins en date du mercredi 22 avril.

