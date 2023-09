Ce contenu est réservé à nos abonnés ! Abonnez-vous à partir de 24,99€/mois Accédez aux contenus de Gomet’ en illimité Participez à tous les débats de notre territoire Profitez d’avantages et de services exclusifs S’abonner à Gomet’ Premium Déjà abonné ? Connectez-vous.

Fondée en 1985 à l’initiative des acteurs du campus universitaire de Luminy, l'association Grand Luminy s'est donné pour mission de promouvoir la vie scientifique, entrepreneuriale, culturelle et de loisirs du centre universitaire et encourager l'entrepreneuriat des entreprise innovantes sur leur périmètre et dans la Métropole Aix-Marseille Provence, plus spécifiquement dans la filière biologie-santé. La pépinière biotech de…