Le Cluster maritime français (curieusement basé à Paris), qui rassemble tous les acteurs de l’écosystème maritime, de l’industrie aux services et activités maritimes de toute nature composé de plus de 460 entités (dont le Pôle mer) a pour la première fois publié son Index des meilleures start-up du secteur maritime.

1 200 start-up françaises ont été recensées dans le secteur maritime. 35 jeunes pousses réparties en sept catégories ont été sélectionnées et dévoilées le 18 décembre dernier au musée de la Marine en présence d’Hervé Berville. Tous les secteurs de l’économie bleue sont représentés : du micro-drones sous-marins, aux utilisations de l’énergie des vagues, de l’intelligence artificielle au solutions nutritionnelles à base de plancton ou la production de gambas locales… Les critères de sélection intègrent le caractère innovant, la viabilité économique, l’équipe dirigeante, l’impact sur l’environnement, etc. Sur les 35 sélectionnées, neuf sont issues de notre région, quatre des Alpes-Maritimes, quatre des Bouches-du-Rhône, l’une dans le Var certaines sont bien connues des lecteurs de Gomet’.

Syroco EfficientShip est une plateforme logicielle qui optimise l’efficacité énergétique, la consommation de carburant et les émissions de carbone des navires. Grâce à un jumeau numérique du navire qui navigue en parallèle du navire réel, la solution calcule des routages optimisés, fournit à l’équipage une optimisation temps réel de traversée et mesure la consommation et les économies de carburant. Newton Offices, 113 rue de la République, 13002 Marseille

Seacure agit, grâce au procédé breveté Geocorail, dans la lutte contre l’érosion côtière, la défense du trait de côte et de l’environnement, le développement de nouvelles technologies innovantes pour pérenniser des ouvrages en mer, sur le littoral ou en estuaire et la mise en œuvre de systèmes de protection contre l’érosion pour assurer la durabilité des ouvrages maritimes et portuaires. 4 Rue Gaston Castel, 13016 Marseille

La start-up développe et commercialise des solutions nutritionnelles ainsi que de l’équipement répondant aux normes les plus strictes en matière de maintenance d’organismes aquatiques. Les produits sont utilisés par de très nombreux centres de recherche et écloseries à travers le monde et sur le marché de l’aquariophilie.. 45 rue Frédéric Joliot Curie, 13013 Marseille, France

La décarbonation du transport maritime et fluvial est une nécessité. NepTech est un acteur phare de cette transition grâce à la conception de navires de nouvelle génération et grâce au développement d’innovations de pointe au service de l’ensemble du secteur. Pépinière Cleantech Domaine du petit Arbois, Av. Louis Philibert Bâtiment Megie – 13290 Aix-en-Provence

