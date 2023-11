Share on Facebook

Dans un point presse tenu ce mercredi en fin de journée, le Comité international olympique a confirmé que la France était le seul pays candidat pour organiser les Jeux Olympiques 2030. L’information révélée, dans l’après-midi, par le quotidien sportif français L’Equipe a, donc, été officiellement confirmé par le CIO.

La commission exécutive du CIO a déclaré l'entrée des Alpes Françaises en dialogue ciblé pour l'organisation des Jeux d'hiver 2030 !

Présent lors du point presse, Karl Stoss, membre du CIO, explique pourquoi la candidature de la France a été privilégiée : « comme vous le savez, quatre pays sont intéressés pour les JO d’hiver: France, Etats-Unis, Suède et Suisse. La commission a été impressionnée par les quatre dossiers présentés. Ce qui a été remarquable dans le projet des Alpes françaises, c’est la vision pour l’expérience des athlètes et les soutiens locaux. »

Il ajoute : « la commission a estimé que les autres dossiers profiteraient d’avoir plus de temps pour améliorer l’expérience des athlètes à l’avenir et travailler les soutiens politiques, les principes de durabilité, de réduction de coût, de protection de l’environnement. La décision d’aujourd’hui s’est fondée sur ces éléments positifs. »

La France a fait la différence

La candidature française est portée par Renaud Muselier, président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Marie-Amélie Le Fur, présidente du Comité paralympique et sportif français et David Lappartient, président du Comité national olympique et sportif français, ainsi que plusieurs athlètes français.

Très heureux et fier d’avoir participé à la victoire collective, avec @laurentwauquiez, @DLappartient, Marie-Amélie Le Fur, @MarieBochet, @martinfkde !



Le 7 novembre 2023, la France déposait son dossier de candidature avant de passer un oral de 45 minutes portant sur la solidité du projet. Karl Stoss a évoqué les points forts de la candidature française. « Ils sont clairs. Une longue tradition de sports d’hiver et une longue tradition d’organisation de compétitions de sports d’hiver. Un très fort patrimoine. L’autre point fort, c’est l’expérience recueillie avec Paris 2024 qui est un grand avantage par rapport aux autres candidatures. Ça nous aidera. Nous avons aussi le soutien du président de la République jusqu’aux municipalités en passant par les régions, et toutes les fédérations. »

Les Alpes françaises devraient donc, sauf rebondissement, organiser les Jeux Olympiques d’hiver 2030, six ans après ceux d’été de Paris en 2024. Ce serait, donc, la quatrième fois, après Chamonix en 1924, Grenoble en 1968 et Albertville en 1992.

