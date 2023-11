Share on Facebook

Le Comité international olympique aurait retenu les Alpes françaises comme seule candidature pour les Jeux-Olympiques d’hiver 2030 selon une information diffusée par le quotidien sportif L’Equipe cette après-midi.

Joint par téléphone par Gomet’, la Région Sud n’a pas été en mesure de confirmer l’information.

Le CIO, chargé de l’attribution des JO d’hiver 2030, aurait choisi d’entrer en dialogue ciblé avec la candidature française des régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Après Chamonix en 1924, Grenoble en 1968 et Albertville en 1992 et sauf rebondissement, la France devrait organiser les JO d’hiver 2030, six ans après ceux de Paris en 2024.

Adversaires de taille de la France, la Suède et la Suisse représentaient une réelle concurrence. Les porteurs du projet avaient envoyé le dossier de candidature dans les temps, le 7 novembre dernier, avant de passer un oral de 45 minutes portant sur la solidité du projet.

Ce dernier aurait, visiblement, convaincu le Comité international olympique de désigner la France comme pays hôte de ces JO 2030.

