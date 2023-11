Capucine Roche est nommée PDG de Letsignit, le spécialiste de la signature mail, issu en 2013 d’un spin-off de Mailinblack. Opérant au sein de l’entreprise depuis ses débuts, Capucine Roche a occupé plusieurs fonctions dans l’entreprise créée par Damien Neyret, allant de la direction des opérations à l’élaboration de sa culture d’entreprise.

À la tête de Letsignit à 35 ans, originaire de Saint-Etienne et titulaire d’un Diplôme universitaire de technologie en 2010, Capucine Roche est aussi diplômée de la Kedge Business School de Marseille où elle a obtenu un master en 2012. Au cours de ses études, elle effectue son alternance chez Mailinblack en tant que commerciale et y gravit rapidement les échelons jusqu’à en devenir directrice marketing. Elle y rencontre Damien Neyret, le dirigeant qui avait repris Mailinblack créée en 2003 par Christophe Baralotto et Michel Féraud (Provepharm).



Damien Neyret l’embarque donc ensuite dans le projet Letsignit, activité complémentaire de celle de Mailinblack spécialisée dans la sécurisation des emails. Créé il y a dix ans, Letsignit répond au besoin des entreprises en matière d’automatisation des signatures mail en les transformant en un véritable canal de communication et en outil marketing. Letsignit, basée rue Breteuil dans le 6e arrondissement de Marseille, compte aujourd’hui 80 collaborateurs, et déclare 3500 clients, plus d’un million d’utilisateurs pour un chiffre d’affaires de cinq millions (2022).

Capucine Roche déclare en prenant ses nouvelles fonctions : « Je souhaite donner à chaque collaborateur le pouvoir de façonner Letsignit en encourageant l’expérimentation, le partage des idées et en soutenant l’audace. J’aimerais parvenir à un équilibre entre intuition et analyse afin de rester agile tout en étant capable de prendre les meilleures décisions. »

