Jeudi 9 mai, alors que la flamme olympique a quitté le palais du Pharo, en passant par l’Hôtel de ville de Marseille, celle-ci s’est rapidement rapprochée du quartier de la future Cité scolaire internationale Jacques Chirac. Une famille et ses proches attendaient impatiemment le cortège et les derniers porteurs arriver, pour passer le flambeau à leur fille handicapée, Nathalie Labrégère.

« Il arrive il arrive ! » s’impatiente Olivier Oullier, cofondateur d’Inclusive Brains et directeur de l’Institut d’IA du groupe Biotech Dental. C’est la technologie développée par sa start-up qui va permettre à Nathalie de porter et guider la flamme grâce à sa pensée et ses émotions. Le projet, dénommé “Promotheus”, soutenu par la Chambre d’industrie et de commerce d’Aix-Marseille Provence, permet à la flamme olympique d’être attachée à un exosquelette. Le dispositif, équipé de capteurs scrutent les émotions de Nathalie, ainsi la sensation de joie qu’elle éprouve déclenche les mouvements de l’exosquelette, le faisant se lever. « On est très émus et très contents de voir la flamme arrivé » s’émeut Denis, frère jumeau de Nathalie qui poussera le fauteuil roulant de sa sœur.

Nathalie a été choisie par l’association pour l’insertion sociale et professionnelle, Ladapt, pour porter la flamme. Philippe Métivet et Nicole Gallien, bénévoles à Ladapt expriment eux aussi leurs sentiments, « nous sommes très fiers, c’est une réussite technologique française qui permettra aux personnes en situation de handicap de devenir plus autonomes ».

« Marseille a montré au monde entier que tout était possible »

Quelques minutes plus tard, les voitures des sponsors arrivent, et Nathalie affiche son plus grand sourire, le moment tant attendu du passage du flambeau arrive. « On est là pour Nathalie, bonne course à toi ! » encourage un animateur. « La prouesse technologique est réussite » commente, rempli d’émotions Olivier Oullier.

Crédit : Juliette Matilla Crédit : Juliette Matilla

Sous les applaudissements et les encouragements des Marseillais présents sur son tronçon de course, Nathalie a réalisé le défi avec brio. Le président de la Région Sud, Renaud Muselier, a remis en fin de course “le cœur de la flamme”, spécificité décernée à quelques porteurs. « La technologie a permis d’apporter de la joie et de l’espoir à Nathalie, dans notre région il y a du savoir et de la compétence » a t-il félicité. « Marseille a montré au monde entier que tout était possible ».

