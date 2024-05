Jeudi 9 mai, le relais de la flamme Olympique débutera à 8h20 à Notre-Dame de la Garde en passant par de nombreuses autres étapes, où les porteurs de la flamme se succcèderont, avant de finir leur course à 19h20 sur l’esplanade Ganay du Stade Vélodrome. Pendant toute la journée du 9 mai, la Ville de Marseille organise des animations à travers toute la cité phocéenne.

Parmi les temps forts de la journée : le départ du relais sera donné à 8h à la Notre-Dame de la Garde. C’est Basile Boli, l’ancien joueur de l’OM qui sera le premier porteur, précédent 188 autres personnalités (liste complète). Une séquence avec des animations spéciales est prévue à midi devant l’hôtel de Ville de Marseille, en présence du maire Benoît Payan et de nombreux porteurs de la Flamme Olympique pour son passage devant l’Hotel de Ville de Marseille. Le public est attendu nombreux à partir de 17h sur le parvis Ganay du Stade Vélodrome pour un grand moment de fête et la clôture de cette deuxième journée de fête. Un final en beauté : le passage du chanteur Soprano sur le toit du Vélodrome et l’allumage du chaudron devant le stade Vélodrome.

Les huit étapes à Marseille jeudi 9 mai heure par heure



1. Notre-Dame de la Garde à la Caisse d’Epargne Estrangin (8H20 – 9H05).

2. Parc Borély – Palais du Pharo (9H20 – 11H).

3. Lettres Marseille (11H10 – 11H20).

4. Palais du Pharo – Cité Scolaire Internationale Jacques Chirac (11H35 – 13H15)

5. Parc de Font Obscure (14H10 – 14H30)

6. Dôme – Palais Longchamp (15H30 – 16H20)

7. Parc de la Moline (16H45 – 17H05)

8. Périer – Stade Vélodrome (17H40 – 19H20)

Circulation, transports, stationnements limités

La circulation des véhicules motorisés (voitures, scooter…), des vélos, trottinettes et tout engin de déplacement individuel sera interdite sur chaque segment du parcours de la flamme, 1h avant et 1h après le pas- sage du relayeur sauf pour les segments 3, 5 et 7. Pour le Vieux-Port, la circulation des véhicules motorisés (voitures, scooter…), des vélos, trottinettes et tout engin de déplacement individuel sera interdite de minuit à 14h30 (sauf véhicules d’urgence et véhicules autorisés).

Segment 3 : du Pharo à la Cité scolaire internationale en passant par Cosquer Méditerranée



Des sites emblématiques de la Région Sud sont situés le long du segment 4. Trois lieux de la Région se distinguent particulièrement: Cosquer Méditerranée, le Fonds Régional d’Art Contemporain, la Cité Scolaire Internationale Jacques Chirac. Chacun de ces lieux offrira une éxpérience unique et enrichissante pour les visiteurs annonce le Conseil régional. Durant cette journée, la collectivité organise des animations grand public. Au programme : maquillage pour enfants, animations type mur d’escalade, surf, ateliers de nœuds marins, customisation de ballons de foot, démonstration de breakdance, photobooth, etc. Devant la Cité Scolaire Internationale, un événement protocolaire est mis en place à l’arrivée du dernier porteur de Flamme. La flamme s’arrêtera quelques instants. Ce temps permettra de réunir les champions du Sud, porteurs de flamme, Paris 2024 et tous les acteurs qui ont œuvré pour ces JOP 2024 en région Sud.

La flamme olympique passera devant Cosquer Méditerranée ce jeudi 9 mai (Crédit Gomet’)

