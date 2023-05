Share on Facebook

Les « négociations exclusives » entre les deux groupes étaient annoncées depuis le 18 avril. La CMA CGM a proposé cinq milliards de dollars au groupe Bolloré pour racheter sa filiale Bolloré Transport & Logistics (BTL) afin de renforcer ses compétences logistiques dans le monde. Le 8 mai, cette promesse de rachat a été acceptée par le groupe Bolloré, annonce la CMA CGM dans un communiqué. Toutefois, la transaction définitive reste soumise à la consultation des instances représentatives du personnel puis à l’obtention des autorisations réglementaires nécessaires.

Ce rachat placerait sa filiale Ceva Logistics parmi les cinq premières entreprises mondiales du secteur du transport et de la logistique. Le groupe dirigé par Rodolphe Saadé indique de fait que « la combinaison des activités logistiques du Groupe CMA CGM avec celles apportées par Bolloré Logistics représenterait un chiffre d’affaires global de près de 24 milliards de dollars US (base 2022) » en renforçant son expertise « dans des secteurs à forte valeur ajoutée » comme l’industrie du luxe, la parfumerie, les cosmétiques, la santé, l’aéronautique et la défense.

L’intégration de Bolloré Logistics, filiale qui réalise 7,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires, permettrait à CMA CGM de renforcer ses effectifs de plus de 14 000 salariés – dont plus de 4 000 en France – travaillant dans 63 pays. Les capacités d’entreposage de Ceva Logistics de 750 entrepôts (plus de 10 millions de m2) se verront également s’étoffer de 115 entrepôts (900 000 m2).

La plus importante opération depuis la création de la CMA

L’acquisition serait la plus importante depuis la naissance de la CMA, fondée en 1978 par Jacques Saadé. « Cette opération constituerait donc une étape stratégique majeure dans le développement du groupe, et en particulier pour ses activités logistiques, que le groupe développe depuis 2019 en complément du transport maritime, activité historique de CMA CGM », affirme le troisième armateur mondial.

Le 1er groupe français en termes de résultat net (23,5 milliards de bénéfices en 2022) a en effet racheté Ceva Logistique en 2019, avant d’intégrer Ingram Micro Commerce & Lifecycle Services en 2021, puis Colis Privé et Gefco en 2022. Ces rachats ont conforté l’expertise de la branche logistique de la compagnie en matière de logistique contractuelle pour les acteurs du e-commerce et en solutions pour le secteur automobile.

