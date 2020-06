Le candidat RN à la mairie de Marseille, Stéphane Ravier, a annoncé lundi 22 juin le ralliement à sa cause d’Alain Nemeth, adjoint LR aux anciens combattants de la mairie des 11e et 12e arrondissements. Il soutient désormais la liste menée par Franck Allisio dans ce secteur pour l’élection municipale à Marseille.

Alain Nemeth déçu par Valérie Boyer

Alain Nemeth a expliqué sa décision en ciblant particulièrement Valérie Boyer, députée marseillaise et ex-maire des 11e et 12e arrondissements : « Je pensais qu’elle allait mettre de l’ordre dans la politique marseillaise, mais c’est tout l’inverse qui s’est passé. Elle a juste rejoint le reste des politicards et je ne peux pas rester avec ces gens sans convictions ! », a-t-il déclaré dans une vidéo publiée depuis le compte Twitter de Stéphane Ravier. Evidemment, Ce dernier s’est félicité de cette prise de guerre : « [il] a fait le bon choix : dénoncer leur système de pourris et rejoindre le RN ».

« Je lance un appel solennel aux électeurs qui ne se retrouvent pas entre la gauche extrême et la fausse droite des magouilles : dans les 11e et 12e arrondissements comme sur toute la ville j’appelle à voter @Stephane_Ravier » pic.twitter.com/ZqKRrQj1PU — Stéphane Ravier (@Stephane_Ravier) June 22, 2020

L’affaire des procurations : la goutte d’eau…

Engagé à droite depuis 1974 et proche collaborateur de Roland Blum, Alain Nemeth avait déjà décidé de ne pas se présenter sur les listes de la candidate LR pour cette élection. « suite aux négociations entre Martine Vassal et le parti présidentiel », explique un communiqué de presse du Rassemblement national. Mais ce sont les récentes révélations sur les soupçons de fraude à la procuration qui ont l’ont finalement convaincu de franchir le cap du soutien au candidat d’extrême droite.: « Les scandales Vassal, et particulièrement dans le 11-12 où sont impliqués les plus proches de Valérie Boyer et Julien Ravier, qui se succèdent depuis 10 jours l’ont définitivement décidé à rejoindre la dynamique incarnée par les listes de Stéphane Ravier », poursuit le communiqué.

