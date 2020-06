Share on Facebook

Share on Twitter

Le réalisateur des Misérables Ladj Ly ouvre une école de cinéma gratuite à Marseille. Après Clichy-Montfermeil et Dakar, c’est aujourd’hui à la cité phocéenne d’accueillir l’école Kourtrajmé. Elle propose une formation de neuf mois à dix majeurs, sans limite d’âge ni diplôme particulier. « Le but est de donner à chacun confiance en soi et en sa légitimité », affirme Ladj Ly.

Le programme est centré sur la préparation d’un film, du scénario à la postproduction. Les étudiants auront à réaliser des projets et seront accompagnés par des célébrités du milieu cinématographique pendant les « Master Klass ». L’espace se veut « bienveillant et accueillant« , explique l’école. La fondation des Apprentis d’Auteuil avec son programme Impact Jeunes soutient cette formation de terrain.

Une conférence de presse aura lieu à Paris en octobre 2020 avec toute l’équipe inclue dans le programme de l’école.