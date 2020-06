L’association Médecins du Monde Provence Alpes Côte d’Azur appelle les candidats aux élections municipales à Marseille à s’engager sur les besoins essentiels des habitants les plus fragiles de la ville.

Dans un communiqué diffusé lundi 22 juin, Médecins du monde interpelle : « Aujourd’hui à Marseille, l’accès aux droits et aux soins pour les plus démunis est particulièrement difficile car semé d’embûches. L’offre de soins sur le territoire marseillais reste très inégalitaire et incomplète. Les effondrements de la rue d’Aubagne ont révélé la profonde crise du logement à Marseille. Mais plutôt que d’apporter des réponses viables, la politique de la ville a jusqu’ici aggravé la situation en multipliant les évacuations éclairs, abandonnant au passage toute ambition de résorption des squats et bidonvilles. »

Et de poursuivre : « Marseille doit devenir une ville hospitalière, en répondant aux urgences liées à l’accès inconditionnel à l’hébergement, à l’alimentation, à l’hygiène, à la santé, à l’éducation et à la culture pour répondre aux besoins vitaux de tous.»

Des interpellations, via des vidéos sont diffusées sur la page Facebook de Médecins du monde et un formulaire est envoyé dans le même temps aux candidats pour qu’ils s’engagent.