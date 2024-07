Les électeurs de la 10e circonscription des Bouches-du-Rhône ont tranché, dimanche 30 juin, en envoyant Véronique Bourcet-Giner, candidate de la majorité présidentielle d‘Ensemble, affronter au second tour José Gonzalez, candidat du Rassemblement National. Ainsi, François-Michel Lambert, ancien député écologiste de la circonscription (2012-2022), invite ses anciens concitoyens lundi 1er juillet, à apporter leur soutien à la candidate centriste Véronique Bourcet-Ginger.

Véronique Bourcet-Ginger (Crédit DR)



« Le 7 juillet, c’est l’avenir de la circonscription, mais aussi celui de la France qui se joue », déclare François-Michel Lambert, avec solennité dans un communiqué. Pour lui, les enjeux climatiques, les pénuries et les tensions géopolitiques imminentes nécessitent une réponse collective et réfléchie. « Se refermer sur soi serait la pire des solutions », insiste-t-il, « il nous faut des femmes et des hommes prêts à partager leurs convictions et leurs idées ». Lambert ne mâche pas ses mots lorsqu’il évoque le candidat du Rassemblement National dont il n’a pas prononcé le nom une seule fois, qualifié de « fasciste, raciste, rétrograde et climato-sceptique ».

En rappelant le combat de Bernard Tapie contre le Front National, l’ancien député affirme que ce parti ne sera jamais, selon lui, « le parti du peuple ».

