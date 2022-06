La 10e circonscription des Bouches-du-Rhône que l’on réduit souvent à la ville de Gardanne, est protéiforme. Elle regroupe l’ancien bassin minier, qui n’a plus beaucoup d’identité minière si ce n’est par le nombre de retraités des houillères. Par le coup de ciseaux d’un découpeur de circonscription inspiré, elle englobe Allauch, qui n’est relié à Gardanne que par un superbe chemin rocailleux qui passe par Mimet et Notre-Dame des Anges et Roquevaire qui jouxte le pays d’Aubagne.

Gardanne, Bouc-Bel-Air, Mimet, Simiane-Collongue, Auriol, Belcodène, La Bouilladisse, La Destrousse, Cadolive, Gréasque, Roquevaire, Peypin, Saint-Savournin, Allauch, Plan-de-Cuques et Meyreuil forment ainsi un territoire qui penchait plutôt à gauche ces dernières années. Si Bernard Kouchner a voulu tenter sa chance en 1998, Bernard Tapie fut un éphémère député de 1993 à 1996. Roger Meï, maire communiste de Gardanne de 1977 à 2020 est devenu député en 1997, mais il a été battu en 2002 par le maire UMP de Bouc-Bel-Air, Richard Mallié qui a enchaîné deux mandats.

Marina Mesure les ambitions d’une insoumise © DR

En 2012, François-Michel Lambert, fait un premier mandat sous l’étiquette écologiste, soutenu par le Parti socialiste et un second mandat en 2017 avec la majorité présidentielle, mais le chantre de l’économie circulaire a pris peu à peu ses distances avec la Larem et il a fait le choix de se retirer de la région pour aller dans le Gers. Depuis cette élection, la ville de Gardanne est passée à droite, à la grande surprise du nouveau maire Hervé Granier comme de ses challengeurs de gauche. Le vote Rassemblement national lors des présidentielles a encore gagné du terrain, il fait 54 % à Gardanne, 57 % à Allauch, 53 % à Roquevaire, 55 % à Meyreuil. Simiane et Bouc-Bel-Air par contre ont donné une majorité une majorité confortable à Emmanuel Macron. Le résultat sera donc serré puisqu’il n’y a pas de sortant.

La Nupes a choisi de présenter Marina Mesure une nouvelle cadre du parti, secrétaire générale du groupe parlementaire LFI au Parlement européen, et qui cherche manifestement à incarner sur le territoire de Provence Alpes Côte d’Azur la mouvance insoumise. Ancienne d’HEC Montréal, elle a commencé sa carrière à l’ONU, d’abord au Haut-Commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés, puis à l’Ogranisation internationale du travail où elle s’est spécialisée en droit international du travail. En 2019, elle figure en bonne place sur la liste de la France insoumise aux élections européennes. Elle revendique une jeunesse à Gréasque et arpente les communes en ayant du mal à renouer avec l’électorat communiste et de gauche historique du bassin minier.

Véronique Bourcet médecin à Cabriès.

La majorité présidentielle a donné son investiture à Véronique Bourcet-Giner, médecin généraliste à Cabriès donc hors circonscription, 55 ans, trois enfants. Elle a l’expérience des élections et des mandats puisqu’elle a fait partie de binômes avec le maire de Vitrolles, Loïc Gachon ou avec Michel Amiel, maire des Pennes Mirabeau. Elle a été conseillère départementale, en 2014 avec une délégation à la santé publique, la protection de l’enfance et la famille et la protection maternelle et infantile. Elle a pour suppléant une personnalité connue du Pays d’Aix, Olivier Nasles, viticulteur et oléiculteur, ancien conseiller municipal aixois.

José Gonzales élu RN d’Allauch

Mais la surprise de la circonscription viendra peut-être du Rassemblement national. Il présente un vétéran, José Gonzalez conseiller municipal d’opposition à Allauch. Pourra-t-il incarner ce parti devenu majoritaire sur la circonscription ? Les Républicains ont investi un maire de l’est de la circo : Serge Perottino, président du Pays d’Aubagne et de l’Étoile et maire LR de Cadolive ; sa suppléante est Véronique Miquelly, maire d’Auriol et vice-présidente du conseil départemental.

Le résultat est donc très incertain : les candidats sont tous « étrangers » à la ville centre de Gardanne et à ses 20 000 habitants. L’effet national sera comme partout déterminant, mais avec une diffraction locale imprévisible.

Serge Perrotino maire de Cadolive fait campagne sur la sécurité © DR

10e circonscription des Bouches-du-Rhône

Liste des candidats :

Marina Mesure (NUPES)

Patrice Daude (Écologistes)

Jean-Philippe Courtaro (Reconquête !)

Jean-Claude Valiente (Divers extrême gauche)

Magali Gozzi (Régionaliste)

Stéphanie Brun (Droite souverainiste)

José Gonzalez (Rassemblement National)

Nathalie Coutenet (Divers centre)

Serge Perottino (Les Républicains)

Céline Colantonio (Écologistes)

Robert Marti (Droite souverainiste)

Véronique Bourcet-Giner (Ensemble ! Majorité présidentielle)

Lucie Desblancs (Écologistes)

Liens utiles :



LEGISLATIVES 2022 : NOTRE TOUR DES CIRCONSCRIPTIONS METROPOLITAINES



> Législatives : dans la 7e circonscription, Saïd Ahamada (LREM) défié par LFI

> La 4e circonscription restera-t-elle à gauche avec Manuel Bompard (LFI) ?

> Législatives : dans la 9e circonscription, qui pour succéder à Bernard Deflesselles ?

> Législatives : dans la 12e circonscription, Eric Diard (LR) face au RN mais pas à Renaissance

> Martigues Istres (13e circonscription) : Le dernier des députés communistes sauvera-t-il son siège ?