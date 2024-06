Share on Facebook

Amine Kessaci et Christine Juste ont été investis par Les Ecologistes (ex-Europe Ecologie les Verts) pour les élections législatives les 30 juin et 7 juillet prochains. Dans le cadre de l'accord unitaire à gauche pour un "Nouveau Front Populaire", les écologistes ont obtenu deux circonscriptions dans les Bouches-du-Rhône, la 3e et la 6e. Ils ont…