Share on Facebook

Share on Twitter

Au lendemain du premier tour des législatives dans les Bouches-du-Rhône, la débâcle LR, les bons scores de Nupes et du RN, et les difficultés du bloc présidentiel suscitent les commentaires des élus locaux.

La Nupes a frappé fort, surtout à Marseille où elle est en ballotage dans cinq des sept circonscription. « Une soirée exceptionnelle », commente sur ses réseaux Hendrik Davi (LFI-NUPES). Le chercheur en écologie réalise un score de 40% à l’est du centre-ville, dans la 5e circonscription. Pour le maire socialiste, Benoît Payan, « cela montre que l’union est porteuse d’espoir ». Il appelle par ailleurs, dimanche prochain, à faire barrage au RN « partout où cela est nécessaire ». Dans la deuxième circonscription des Bouches-du-Rhône, celle des 7-8 e arrondissements, l’écologiste Alexandre Rupnik créé la surprise en se qualifiant au second tour. « Impossible n’est pas Nupes », déclare-t-il sur son compte twitter. Comme prévu, l’alliance de la gauche et des écologistes a eu plus de difficultés hors Marseille.

Soirée exceptionnelle, la #NUPES fait des résultats remarquables partout en France. À Marseille, les résultats sont très très bons.

Dès demain, on sera d’attaque pour gagner le 2nd tour ! ✌️ pic.twitter.com/CxX0O1jsJt — Hendrik davi (@hendrik_davi) June 12, 2022

Bousculée, la Macronie dans la retenue

Le bloc présidentiel déçoit dans les Bouches-du-Rhône. Dans les quartiers nord de Marseille, il perd Alexandra Louis et Saïd Ahamada, évincés dès le premier tour. Les deux députés sortants ne se sont pas exprimés depuis l’annonce des résultats. Contrairement à Bertrand Mas-Fraissinet, le candidat Ensemble de la 9e circonscription, lui aussi éliminé d’emblée. « Je suis en désaccord profond avec les programmes qui seront défendus au second tour », réagit l’élu cassidain. Du côtés des qualifiés, la joie est mesurée.



Dans la 1e circonscription, la productrice Sabrina Agresti-Roubache (Ensemble!), arrivée deuxième, affirme avoir « entendu les préoccupations » des électeurs. Elle souhaite faire de la sécurité sa priorité.

Le président de la Région Sud, Renaud Muselier (ex-LR), déplore dans un communiqué « une forte abstention » et appelle à voter pour la majorité présidentielle dimanche prochain. Il souligne au passage le nouvel échec des Républicains, son ancienne famille politique.

A présent, j’en appelle très clairement à tous les électeurs : votons la semaine prochaine pour donner une majorité à @EmmanuelMacron, n’ajoutons pas une crise politique aux crises militaire, sanitaire et économique !



C’est essentiel. #legislatives — Renaud Muselier (@RenaudMuselier) June 12, 2022

Le RN surnage dans les Bouches-du-Rhône

À l’issue du premier tour, l’extrême droite est en ballotage dans 12 des 16 circonscriptions du département. « Ce n’est qu’un début », lance l’élu régional d’opposition Franck Allisio (RN), arrivé en tête devant Les Républicains dans la 12e circonscription – celle de la Côte bleue. Le parti de Marine Le Pen pointe en tête “que” dans la 1ère circonscription. Il créé la surprise en se qualifiant pour le second tour dans les deux secteurs du Nord de Marseille. Dimanche prochain, le RN devra faire face à son plus grand ennemi : le barrage républicain. Pour l’heure, la Macronie n’appelle pas systématiquement à voter contre l’extrême droite lorsque celle-ci est opposée à la Nupes.

Une nouvelle débâcle de la droite traditionnelle

La surprise en moins. À peine 60 000 électeurs des Bouches-du-Rhône ont glissé un bulletin LR hier soir dans les urnes. Un nouveau naufrage, après celui de la présidentielle, qui va laisser des traces. En symbole de cet échec, la défaite cuisante de Didier Réault face à son ancien frère d’arme Lionel Royer-Perreaut, investi cette année par la macronie. Le président de la fédération départementale, Stéphane Le Rudulier (LR) souligne sur BFM Marseille « le rebond » de sa famille politique à l’échelle nationale. Il est « convaincu » qu’Emmanuel Macron n’aura pas la majorité absolue à l’Assemblée. La présidente du Département, Martine Vassal (LR), appelle quant à elle à « l’union des forces de droite et du centre » pour le second tour.

Dès ce soir, j’appelle à l’union des forces de droite et du centre pour lutter contre tous les extrêmes incarnés aussi bien par les candidats NUPES que ceux du Rassemblement National.#Legislatives2022 — Martine VASSAL (@MartineVassal) June 12, 2022

Liens utiles :



> Législatives : la majorité présidentielle fragilisée par l’offensive de la coalition de gauche Nupes

> [Législatives] A Marseille, le recul marqué de la Macronie face à l’avancée de la Nupes

> Législatives 2022 : les résultats définitifs à Marseille et dans les Bouches-du-Rhône